Hongkong – Der Ausbau der Netze hat sich für Chinas größten Mobilfunk-Konzern China Mobile bezahlt gemacht. Im ersten Halbjahr kletterte der Gewinn um 5,6 Prozent auf umgerechnet 8,2 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In diesem Zeitraum habe der Branchenprimus in der Volksrepublik jeden Monat im Schnitt mehr als 19 Millionen Kunden für das 4G-Netzwerk gewonnen, das eine schnellere Datenübertragung ermöglicht - das entspricht einem Zuwachs von deutlich mehr als der Gesamtbevölkerung in Deutschland.

Insgesamt hat der Marktführer nach eigenen Angaben 837 Millionen Kunden, 429 Millionen davon nutzen die schnellen Verbindungen, die mehr Geld in die Kasse spülen. Wie die kleineren Rivalen China Unicom und China Telecom hatte auch China Mobile zuletzt die Konkurrenz durch kostenlose Messaging-Dienste wie WeChat zu spüren bekommen. Wegen der neuen Angebote telefonieren die Kunden weniger und schreiben seltener kostenpflichtige Nachrichten. Durch den zügigen Ausbau der schnellen Netze habe sich China Mobile nun wieder von den Rivalen abgesetzt, sagten Analysten. (APA/Reuters)