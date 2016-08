Nürnberg – Die Verkaufserlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 631 Mio. Euro. Wie Vorstandssprecherin Mary Gräfin von Faber-Castell am Donnerstag am Firmensitz im mittelfränkischen Stein bei Nürnberg berichtete, konnte die Gruppe in einzelnen Bereichen zweistellig zulegen.

Trotz Digitalisierung sei die Nachfrage nach Produkten zum Schreiben, Zeichnen und Malen ungebrochen. Als Beispiel nannte das Unternehmen den Ausmal-Boom, den Malbücher für Erwachsene zur Stressbewältigung ausgelöst hätten. „Dank dieser Entwicklung arbeitet unsere Fertigung seit Monaten auf Hochtouren, um die Nachfrage nach Bunt- und Künstlerstiften bedienen zu können“, erläuterte die Gräfin. (APA/dpa)