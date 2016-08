Kufstein – Über das Vermögen der Firma Medica Medicare in Kufstein wurde am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck aufgrund eines Eigenantrages das Konkursverfahren eröffnet, berichtet Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform.

Das Kufsteiner Unternehmen wurde vor 30 Jahren von Franz Baudinger als Meditrade gegründet und 2004 in Medica Medicare umgenannt. Die Firma beschäftigt sich mit dem Handel und der Entwicklung medizinischer Produkte (Untersuchungshandschuhe, Pflege- und Desinfektionsmittel sowie Infusionszubehör).

Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform in einem gescheiterten Unternehmensverkauf an eine deutsche Firma, weil ein Großkunde aus Österreich (verantwortlich für ein Drittel des Umsatzes) kurzfristig die Einkaufs- und Lieferbeziehung beendet hat.

Für die Vorbereitung der Firmenübernahme waren bereits Lager und Personalkosten zurückgefahren worden. Doch die Bilanz weist immer noch ein hohes negatives Eigenkapital auf. Die Passiva betragen zirka 4,5 Millionen Euro. Daraus resultiert die nun eingetretene Zahlungsunfähigkeit.

Es sind rund 25 Gläubiger betroffen. Der Insolvenzverwalter wird über die Fortführungsmöglichkeiten des Unternehmens zu entscheiden haben. (TT.com)