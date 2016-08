Zürich - Wenn der neue Nestle-Chef Ulf Schneider in zwei Wochen seine Einarbeitungsphase beginnt, gibt es für den ehemaligen Fresenius-Lenker bereits viel zu tun. Denn der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern kämpft mit Umsatzrückgängen im zweitwichtigsten Markt China und der schwächelnden Konjunktur in Europa und Nordamerika, die Preiserhöhungen schwierig macht.

„Etwas mehr Forschheit würde uns schon guttun“, sagte der scheidende Firmenchef Paul Bulcke dem Manager Magazin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Man muss das Unternehmen ab und zu wachrütteln, sonst wird die Organisation selbstzufrieden und satt.“

Im ersten Halbjahr steigerte der für Marken wie KitKat, Maggi und Nescafe bekannte Schweizer Konzern seinen organischen Umsatz nur um 3,5 Prozent, wie Nestle mitteilte. Das liegt deutlich unter dem selbst gesteckten mittelfristigen Ziel von plus fünf bis sechs Prozent - das die Firma aber bereits in den vergangenen drei Jahren verfehlt hat. Der Gewinn des Nahrungsmittelriesen schrumpfte im ersten Halbjahr wegen eines Steuereffekts um 400 Mio. auf 4,1 Mrd. Franken (auf 3,77 Mrd. Euro).

Preiserhöhungen in Schwellenländern

Bereits in der zweiten Jahreshälfte will der Konzern wieder in Fahrt kommen: Nestle habe begonnen, in einigen Schwellenländern die Preise zu erhöhen, was sich positiv auswirken werde. „Ich bin zuversichtlich, dass wir im zweiten Quartal die Talsohle erreicht haben und es hier Zuwächse geben wird“, sagte Finanzchef Francois-Xavier Roger. In entwickelten Märkten, in denen Nestle mehr als die Hälfte seines Umsatzes erzielt, dürften die Preise jedoch weiterhin sinken. „In dem Gebiet erwarten wir keine Besserung“, sagte Roger. Preissteigerungen tragen neben dem Mengenwachstum einen wichtigen Teil zum Umsatzwachstum von Nestle bei.

Um die entstandenen Einbußen auszugleichen, setzt der Konzern auf die Entwicklung neuer Produkte und den Ausbau des Gesundheitsgeschäfts. Hier hat sich Nestle bisher auf Hautpflegeprodukte und Lebensmittel für kranke oder ältere Menschen konzentriert. Diese Sparten soll nun der neuen Firmenchef Schneider vorantreiben, der sein Amt offiziell zum Jahreswechsel antritt. Sein Vorgänger Bulcke will im Frühjahr an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln.

Bleiskandal in Indien

Für Rückenwind dürfte dabei auch die Erholung der Verkäufe in Indien sorgen. Dort musste Nestle seine beliebten Maggi-Fertignudeln im vergangenen Jahr für fünf Monate aus den Regalen nehmen, nachdem Lebensmittel-Kontrolleure in einigen Paketen bedenklich hohe Blei-Konzentrationen gefunden hatten. Die Wiedereinführung des Snacks laufe jedoch gut und Nestle habe Marktanteile zurückerobert, sagte Roger. (APA/Reuters)