Salzburg – Der Flughafen Salzburg wird ab Jänner 2017 an eine Reihe europäischer Städte angebunden, die bisher von der Mozartstadt aus nicht direkt erreichbar waren. Lufthansas Low Cost-Schiene Eurowings wird nach drei Flugzeugen in Wien auch einen Airbus A320 am Airport W. A. Mozart stationieren und von hier nach Brüssel, Genf, Hamburg, Köln/Bonn, Paris und Zürich abheben, kündigte die Airline am Donnerstag an.

Konkret wird Eurowings Europe mit österreichischer Zulassung als Luftfahrtunternehmen ab Salzburg sechsmal pro Woche nach Zürich, dreimal pro Woche nach Genf, viermal nach Brüssel, fünfmal nach Paris und dreimal in der Woche nach Hamburg fliegen. Das Angebot nach Köln/Bonn wird auf sieben wöchentliche Flüge ausgebaut.

Laut Robert Jahn, Geschäftsführer der Eurowings Europe, werden in Salzburg mindestens 30 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. (APA)