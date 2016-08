Rüsselsheim – An den Standorten Rüsselsheim und Eisenach werde im weiteren Jahresverlauf Kurzarbeit eingeführt, sagte ein Sprecher der General-Motors-Tochter heute, Freitag. Das Ausmaß der Kurzarbeit werde in hohem Maße von den Verkaufsvolumina der Modelle Insignia und Corsa in Großbritannien abhängen.

Für beide Fahrzeuge ist das Land der größte Markt. Das Brexit-Votum werde zudem einen Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse von Opel in Europa haben, sollte das britische Pfund für den Rest des Jahres auf dem aktuellen Niveau verharren, sagte der Opel-Sprecher. Nach Informationen des „Spiegel“ soll im Werk Rüsselsheim in diesem Jahr über 28 Tage kurz gearbeitet werden. (APA/Reuters)