New York – Pfizer kündigte am Montag die Übernahme der Firma Medivation für rund 14 Mrd. Dollar (12,36 Mrd. Euro) an. An Medivation waren nach früheren Insiderinformationen zuletzt auch die Konzerne Merck & Co, Sanofi, Pfizer, Celgene und Gilead Sciences interessiert.

Pfizer will mit dem Zukauf sein Angebot an Krebsmedikamenten ausbauen. Das Unternehmen will nach eigener Auskunft 81,50 Dollar (71,96 Euro) in bar je Medivation-Aktie zahlen. Das Angebot liegt damit mehr als 21 Prozent über dem Medivation-Schlusskurs vom Freitag. Im vorbörslichen Handel am Montag schossen die Papiere um 20 Prozent in die Höhe auf 80,70 Dollar. (APA/Reuters)