Wolfsburg – Im Lieferstreit bei Volkswagen haben sich die beiden Zulieferer und Volkswagen nach Angaben aus Verhandlungskreisen geeinigt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag. Wie genau die Lösung aussieht, war zunächst unklar. Die Gespräche hatten Montagmittag begonnen. Auch die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete von einer Einigung.

Nach 19-stündigen Verhandlungen hätten die Unternehmen am Dienstagvormittag eine langfristige Partnerschaft geschlossen, berichtete die Zeitung. Die Teilelieferung solle so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.

Die beiden sächsischen Zulieferern ES Automobilguss und Car Trim, die zur Unternehmensgruppe Prevent gehören, hatten den Autobauer nicht mehr mit Getriebeteilen und Sitzbezügen beliefert. Bei VW stehen deswegen viele Bänder still, bisher sind rund 28.000 VW-Mitarbeiter betroffen. Allen voran ruht die Golf-Produktion im Stammwerk Wolfsburg. Die Zulieferer-Branche befürchtete bereits Auswirkungen auch auf andere Lieferanten. Auch die deutsche Regierung hatte eine Lösung angemahnt.

Zwischen den beiden Firmen und VW tobte ein Streit um die Kündigung von Aufträgen. Die Hintergründe sind unklar.

Finanzaufsicht prüft

Die Finanzaufsicht BaFin nimmt die Kommunikation von Volkswagen über den Zwist mit zwei Lieferanten unter die Lupe. „Wir schauen uns an, ob im Zusammenhang mit den Streitigkeiten mit den Zuliefern und dem daraus folgenden Produktionsstopp eine veröffentlichungspflichtige Insider-Tatsache vorlag, die VW per Ad-hoc-Mitteilung hätte herausgeben müssen“, sagte eine BaFin-Sprecherin am Dienstag.

Die Auto-Zulieferer Car Trim und ES Automobilguss haben wegen eines Streits mit VW über einen gekündigten Auftrag die Lieferungen an den Wolfsburger Konzern gestoppt. Weil ihnen wegen fehlender Bauteile die Arbeit ausgeht, müssen in den kommenden Tagen fast 30.000 VW-Beschäftigte zu Hause bleiben. Die Analysten der Bank UBS schätzen, dass ein einwöchiger Produktionsstillstand allein im Wolfsburger Werk den Bruttoertrag um rund 100 Millionen Euro schmälert.

Volkswagen hatte über den Streit und seine Folgen nach Medienberichten in einer Pressemitteilung informiert, jedoch nicht in einer Ad-hoc-Mitteilung an die Märkte. VW habe keine Kenntnis von der BaFin-Untersuchung, erklärte das Unternehmen. „Wir sind der Auffassung, unsere kapitalmarktrechtlichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllt zu haben.“ (APA/Reuters/dpa)