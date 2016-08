Boulogne-Billancourt – Die Folgen des Skandals um Tricksereien bei Dieselabgasen lassen neben Volkswagen auch andere Hersteller wie Renault nicht los. Ein Ende Juli veröffentlichter französischer Untersuchungsbericht habe wichtige Details zum Schadstoffausstoß von Renault-Fahrzeugen nicht erwähnt, berichtete die Financial Times am Dienstag unter Berufung auf drei Mitglieder der Expertenkommission.

Zwar hatte der Bericht für einige Diesel-Modelle des Autobauers bei Tests außerhalb des Labors Stickstoffemissionen festgestellt, die teils bis zu elfmal so hoch lagen wie EU-Abgasnormen. Nicht erwähnt worden sei jedoch, dass beim Modell Renault Captur eine Abgasreinigung für Stickoxide ihre Leistung hochgefahren habe, als das geländewagenähnliche Fahrzeug für Schadstofftests vorbereitet wurde. Renault bestritt gegenüber der Zeitung, Software zur Manipulation von Emissionstests benutzt zu haben.

Der französische Autobauer dementiert, in seinen Fahrzeugen „Schummel-Software“ einzusetzen, um Abgaswerte im Test zu beeinflussen. „Renault entspricht allen gesetzlichen Vorschriften in allen Märkten, wo seine Fahrzeuge verkauft werden“, betonte Renault heute, Mittwoch, in einer Presseaussendung.

Renault habe der französischen Kommission alle geforderten technischen Erklärungen geliefert, so das Unternehmen in einer Erklärung am Mittwoch. Darüber hinaus habe sowohl das britische Department of Transport als auch das deutsche KBA bei ihren Überprüfungen keine Evidenz von Manipulationen entdeckt. (APA,, dpa, TT.com)