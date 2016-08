Berlind – „Wir wollen die europäische Stimme auf dem Markt für Ratings werden“, kündigt Torsten Hinrichs in seinem feinen Büro mit Blick über den Berliner Tiergarten vollmundig an. Seine kleine Agentur Scope Ratings will die ganz Großen der Branche das Fürchten lehren. Die Großen, das sind die US-Agenturen Standard and Poor‘s (S&P), Moody‘s und Fitch, die bisher 92 Prozent des Europa-Marktes kontrollieren.

Will eine Firma, ein Fonds oder ein Staat Anleihen ausgeben, dann führt kein Weg an den Ratingagenturen vorbei. Sie bewerten die Kreditwürdigkeit und vergeben eine Note - die beste ist das berühmte „Triple A“. Diese Bewertung entscheidet darüber, wie leicht und zu welchen Konditionen die Kreditnehmer am Markt ihr Geld bekommen.

Erstes Dax-Ratingmandat von Linde

Bisher ist Scope mit ihren rund 60 Angestellten ein kleiner Fisch unter den Agenturen. Doch ihr Wachstum ist beachtlich: Lag der Marktanteil laut der Europäischen Finanzmarktaufsicht Esma vor zwei Jahren noch bei 0,14 Prozent, schätzen die Analysten von Scope ihn mittlerweile auf rund ein Prozent.

Den jüngsten Meilenstein erreichte Scope im August, als die Agentur vom Gasproduzenten Linde - dem ersten Kunden aus dem Dax - das Ratingmandat erhielt. Ein halbes Dutzend weitere Dax-Unternehmen sollen in diesem Jahr noch folgen.

Was die Deutschen von den großen Drei unterscheidet, ist das Bewertungsmodell. Weniger mechanisch und eher meinungsgeladen wollen sie sein - entsprechend kritisiert Hinrichs die großen Konkurrenten: „In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass die Analysen der US-Agenturen weniger aussagekräftig geworden sind.“ Damit kritisiert der langjährige Deutschland-Chef von S&P auch sich selbst.

Quant und Schöller als Anteilseigner

Seit 2014 leitet er Scope - und hat schon viel erreicht: 20 Millionen Euro hat Scope in den vergangenen drei Jahren investiert und Büros in London, Paris, Madrid und Mailand eröffnet. Ein schnelles Wachstum ist Hinrichs wichtiger als Profitabilität.

Das Geld für seine Pläne kommt unter anderen von bekannten deutschen Familienunternehmern: Florian Schöller und BMW-Großaktionär Stefan Quandt halten große Anteile an Scope. Die Agentur kommt ihnen bei den Bewertungsmethoden entgegen. „Die Erfahrung zeigt, dass Firmen in Familienbesitz in Europa sehr langfristig denken und sehr stabil geführt werden“, sagt Hinrichs. In ihrer US-zentrierten Methodik würden die großen Ratingagenturen das aber nicht positiv anerkennen. Firmen in Familienbesitz kämen in den USA seltener vor.

Hinrichs‘ Ansatz hat auch die Duisburger Familienholding Haniel überzeugt. Seit Anfang des Jahres lässt sie sich von Scope bewerten - neben den Ratings von Moody‘s und S&P. „Unser Investment-Holding-Ansatz mit der langfristigen Perspektive wird von einer europäischen Ratingagentur besser verstanden“, sagt Haniel-Sprecher Dietmar Bochert.

EU-Verordnung als „zahnloser Tiger“

Als Herausforderer der Platzhirsche will Scope die ganze Palette der Anlageklassen abdecken. Deshalb hat das 2002 gegründete Unternehmen dieses Jahr die deutsche Agentur Feri EuroRating übernommen, die die Kreditwürdigkeit von 59 Staaten bewertet.

Seit der Finanzkrise 2008 beklagt die Politik die Übermacht der US-Agenturen. 2013 verabschiedete die EU eine Verordnung, die Unternehmen dazu ermuntern soll, auch kleine Ratingagenturen zu beauftragen. Doch Hinrichs sieht darin einen „zahnlosen Tiger“: Die Umsetzung werde von vielen Staaten nicht verfolgt.

Und so haben sich an dem, was Scope nun versucht, schon andere die Zähne ausgebissen. So versuchte das Beratungsunternehmen Roland Berger ebenfalls, eine europäische Ratingagentur auf die Beine zu stellen. 2012 gab sie das Projekt wegen mangelnder Finanzierung auf. (APA, AFP)