Graz – Die Grazer Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung GesmbH (E&S) hat beim Handelsgericht Graz einen Insolvenzantrag gestellt, wie die Kreditschützer AKV und Creditreform am Dienstag berichteten. Die Überschuldung soll sich auf rund 8 Mio. Euro belaufen. Betroffen sind 19 Dienstnehmer und etwa 955 Gläubiger inklusive der Anleger. Rund 300 Betroffene sollen bereits Schadenersatzklagen gestellt haben.

Den Aktiva von rund 2,2 Mio. Euro stehen Passiva von rund 10,2 Mio. Euro gegenüber, wie AKV und Creditreform mitteilten. Zu den Aktiva zählen 1,6 Mio. Euro Ansprüche gegenüber Deckungshaftpflichtversicherern. Bei den Passiva gibt es rund 5 Mio. Euro aus gerichtlich in Graz anhängigen, aber noch nicht entschiedenen Verfahren, aus außergerichtlichen Geltendmachungen rund 4,31 Mio. Euro.

Rückstellungen wegen Klagen als Ursache der Pleite

Das Unternehmen hatte 2012 bei einem Umsatz von rund 19 Mio. Euro noch einen Gewinn von rund 2 Mio. Euro erwirtschaftet. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist jedoch ein Umsatzrückgang von 12,3 Mio. Euro feststellbar, so dass ein Verlust von einer Mio. Euro erwirtschaftet wurde. Den Verlust führt man auf die Notwendigkeit zur Bildung entsprechender Rückstellungen aufgrund anhängiger Klagen zurück.

Die Gesellschaft war dem Alpenländischen Kreditorenverband zufolge zuletzt mit etwa 300 Schadenersatzklagen von Anlegern konfrontiert. Die Ertrag & Sicherheit hatte unter anderem Anlagen in Gold bzw. Investmentfonds angeboten. Dabei sollen auch Fonds vertrieben worden sein, deren Gelder in einem laut AKV dubiosem Krankenhausprojekt im Golf-Emirat Abu Dhabi versickert sein sollen. Gold-Investments habe man bei einem deutschen Unternehmen (EVVE) verkauft, welches mittlerweile insolvent ist und bei dem Malversationen im Raum stehen sollen.

Die Insolvenz wurde vom Handelsgericht noch nicht eröffnet, aber allein aufgrund des Reputationsverlustes dürfte eine Fortführung des Unternehmens auszuschließen sein, so der AKV. Die Vermögensberatung der E&S war in erster Linie über selbstständige Berater ausgeübt worden.

Gegründet worden war die Firma 1985 in Graz, mit der Zielsetzung, Privatanlegern Zugang zu Produktfeldern zu ermöglichen, die damals nur institutionellen Kunden wie Banken und Versicherungen zugänglich waren. Die E&S Holding GmbH verwaltete laut Firmenbuch neben der E&S Vermögensberatung GesmbH auch drei hundertprozentige Töchter (E&S Investments) in Tschechien, der Slowakei und in Polen. (APA)