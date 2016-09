Berlin – Im Abgas-Streit mit Fiat erhebt das deutsche Bundesverkehrsministerium (BMVI) neue Vorwürfe. Demnach soll der italienisch-amerikanische Autobauer unzulässige Abschalteinrichtungen bei Dieselmotoren verwendet haben.

In Schreiben an die EU-Kommission und das italienische Transportministerium unter dem Betreff „Unregelmäßigkeiten in der Abgasnachbehandlung an Fahrzeugen des Herstellers Fiat-Chrysler-Automobiles (FCA)“, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlagen, stellt das Ministerium fest, dass der „Nachweis des Einsatzes einer unzulässigen Abschalteinrichtung erbracht“ sei. Die beiden Briefe datieren von Ende August. Als erste hatte die Wirtschafts-Woche darüber berichtet.

Erster Verdacht bereits im Mai

„Damit ist endlich amtlich, was Beobachter längst vermuteten“, erklärte die Umweltorganisation Greenpeace. „Der VW-Skandal ist ein Branchenskandal.“ Dem Verkehrsminister Alexander Dobrindt warf Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias Austrup vor, mit zweierlei Maß zu messen. „Fiat will er das Motorschutz-Argument nicht durchgehen lassen. Aber deutsche Hersteller wie Opel oder Daimler dürfen mit eben dieser absurden Begründung die Abgasreinigung unter völlig normalen Fahrbedingungen abschalten.“

Einen ersten Verdacht hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bereits im Mai bei einem Fiat 500X geäußert. In dem BMVI-Schreiben heißt es, daraufhin habe die deutsche Zulassungsbehörde im Auftrag des Ministeriums weitere vier Fahrzeuge von Fiat-Chrysler untersucht. Dazu zählten Ministeriumskreisen zufolge zwei weitere Fiat 500X, ein Fiat Doblo und der Geländewagen Jeep Renegade.

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass bei allen überprüften Fahrzeugen ein qualitativ ähnliches Verhalten im Anstieg von Stickoxidemissionen vorliege. Durch die Abschaltung steige bei den untersuchten Autos der Ausstoß an Stickoxiden auf das Neun- bis 15-Fache des Grenzwerts, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Die Ansicht der italienischen Typengenehmigungsbehörde, die Abschalteinrichtung werde aus Gründen des Motorschutzes verwendet, kann Deutschland nicht teilen“, schreibt das BMVI. Verkehrsminister Dobrindt forderte das italienische Verkehrsministerium auf, „die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“. Die EU-Kommission bat das deutsche Ministerium, in geeigneten Konsultationen eine Lösung herbeizuführen.

Vom italienischen Verkehrsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Fiat lehnte einen Kommentar ab. Das Kraftfahrt-Bundesamt reagierte nicht auf eine Anfrage.(Reuters)