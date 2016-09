Von Catharina Oblasser

Lienz – Eine zusätzliche Montagehalle plant die Metallbaufirma Wito Lorenz Pan GmbH in Lienz. Die neue Halle soll 45 mal 70 Meter messen und damit doppelt so groß sein wie die jetzige. Das ist nötig, um mehr Platz für die Herstellung von Palettier-Anlagen zu schaffen, die mittlerweile das Kerngeschäft des Südtiroler Unternehmens bilden.

Künftiger Standort des neue­n Gebäudes ist westlich vom Wito-Hauptkomplex, neben dem Fahrschul-Übungsplatz. Der Grund gehört zwar zur Landwirtschaftlichen Schule, doch das Land gab grünes Licht für ein Baurecht. Etwa drei Millionen will die Firma investieren.

„Wir wollen 2017 mit dem Neubau beginnen und im Herbst damit fertig sein“, sagt Unternehmer Lorenz Pan. Dann wird er auch zusätzliche Mitarbeiter brauchen. „Zehn bis 15 Arbeitsplätze entstehen dort. Wir suchen Steuerungstechniker oder Industrieelektriker.“ Gefragt sind also Absolventen der Lienzer HTL für Mechatronik oder der Fachschule.

Zurzeit beschäftigt die Wito 55 Mitarbeiter, davon neun Lehrlinge. Die Gesamt-Arbeitsfläche umfasst etwa 6000 Quadratmeter und verteilt sich auf fünf Hallen. Die Anlagen, die dort entstehen, dienen der Weiterverpackung von Produkten aller Art, ob Tierfutter, Eis oder Shampoo. Vollautomatisch machen die Maschinen aus kleinen Kartons samt Inhalt große Paletten, die dann leicht transportiert werden können. Aktuelles Beispiel ist eine Palettier-Anlage für Eis, die nach Las Vegas geht. Sie wird gerade für den Transport fertig gemacht. Eine andere derartige Maschine, die Tierfutter palettiert, geht demnächst von Lienz nach Russland. „Wir liefern nach Deutschland, in die Schweiz, aber auch nach China und bald auch nach Aus­tralien“, berichtet Werksleiter Roland Pichler.

Das Stammhaus von Lorenz Pan befindet sich in Bozen, weitere Niederlassungen gibt es in der Slowakei und in Bayern. 200 Personen stehen insgesamt auf der Gehaltsliste. Den Standort in Lienz hatte Lorenz Pan Anfang 2011 übernommen. Die einstige Nordtiroler Mutterfirma der damaligen Wito Stahlbau war Ende 2010 in die Pleite geschlittert.