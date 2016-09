Wien – Einem Bricht des Kurier (Onlineausgabe) zufolge gibt es bei der teilstaatlichen Telekom Austria wieder einen heftigen Streit. Der Mehrheitsaktionär America Movil (51 Prozent) plane alle Telekom-Töchter von Aktiengesellschaften in GmbHs umzuwandeln. Das wäre, so die Tageszeitung, bei den Auslandstöchtern kein Problem, sehr wohl aber bei der Österreich-Tochter A1.

A1 ist das Filetstück und die Cash Cow der Telekom. Die Tochter steuerte im Vorjahr im Gesamtkonzern rund 60 Prozent des Umsatzes und 73 Prozent des operativen Gewinns bei. Seit 2010 erwirtschaftete A1 in Summe 80 Prozent des Telekom-Gewinns. Das Unternehmen beschäftigt 10.000 Mitarbeiter. Und vor allem: Die für die Österreichische Versorgung wichtige Infrastruktur ist in der A1.

Änderung müsste auf Eigentümerebene vereinbart werden

Eine Umwandlung in eine GmbH klingt harmlos, hätte aber weitreichende Konsequenzen. Der umstrittene Holding-Chef Alejandro Plater, Statthalter der Mexikaner in Österreich, könnte künftig, anders als jetzt, direkt auf die A1 durchgreifen. Denn in der derzeitigen Konstellation dürfte Plater dem A1-Vorstand unter Margarete Schramböck nicht einmal eine Weisung geben. Eine solche gesellschaftsrechtliche Änderung müsste außerdem laut dem Syndikatsvertrag der Republik Österreich, die über die Staatsholding ÖBIB 28,4 Prozent hält, auf Eigentümer-Ebene vereinbart werden.

Die Umwandlung sei, scheibt der Kurier, derzeit fast fertig ausverhandelt und solle in der Aufsichtsratssitzung im November beschlossen werden. Während Telekom-Aufsichtsratschef Wolfgang Ruttenstorfer eingeweiht gewesen sei und mitspielte, soll der für die ÖBIB zuständige Finanzminister Hans Jörg Schelling erst dieser Tage von den Plänen erfahren haben.

Schelling wolle Rücktritt von Ruttenstorfer

Am Freitag, berichten Insider gegenüber dem Kurier, habe der schwer verärgerte Finanzminister Ruttenstorfer schließlich den Rücktritt empfohlen. Der allerdings weigere sich glatt. Bleibt Ruttenstorfer weiterhin stur, kann er nur über eine außerordentliche Hauptversammlung abberufen werden, die viel Zeit und Geld kosten würde. Kritiker würden zudem Ruttenstorfer vorwerfen, er habe in den letzten Monaten nicht die Interessen der Republik Österreich zu vertreten, sondern sich für die Absichten von America Movil einspannen zu lassen. Das wäre insofern bemerkenswert, das der SPÖ-nahe Ruttenstorfer auf einem Aufsichtsrats-Ticket der Staatsholding ÖBIB sitzt.

Den Rücktritt von Ruttenstorfer fordert laut Bericht auch der A1-Betriebsrats-Chef und Gewerkschafter Walter Hotz.

„ ... dann gute Nacht A1 und Telekom“

Der Betriebsrat werde, empört sich Hotz gegenüber dem KURIER, „der Umwandlung von A1 auf keinen Fall zustimmen. Man würde alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, bis hin zu gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen“.A1 würde durch die Umwandlung in eine GmbH „wesentlich geschwächt und wäre nur noch ein Spielball von America Movil.

Das sei nicht im Sinne des Syndikatsvertrages“, argumentiert Hotz, der sowohl im Aufsichtsrat von A1 als auch in der Telekom-Holding vertreten ist. Hotz fürchte nicht nur um die Arbeitsplätze in der A1, sondern auch um die österreichische Infrastruktur: „Wenn das so durchgezogen wird, dann gute Nacht A1 und Telekom. Und gute Nacht für die Infrastruktur der Republik.“ (TT.com)