Berlin – Die angeschlagene deutsche Fluglinie Air Berlin verkauft 49 Prozent der österreichischen Tochter Niki an Großaktionär Etihad und erhält dafür 300 Mio. Euro, wie Air Berlin und Etihad mitteilten. Die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden stehe allerdings noch aus.

Die im Emirat Abu Dhabi sitzende Etihad hält 29 Prozent an Air Berlin und hat diese bisher bei Geldnot stets wieder aufgepäppelt. Der Preis von 300 Mio. Euro für knapp die Hälfte der Niki-Anteile erscheint Experten zufolge hoch, da Air Berlin selbst an der Börse insgesamt nur 68 Mio. Euro wert ist. Vor einigen Jahren etwa verkauften die Berliner ihr Vielfliegerprogramm Topbonus an Etihad, auch das zu einem sehr hohen Preis.

Der Geldregen kommt gerade rechtzeitig, da Air Berlin zum Beginn der verkehrsschwachen Wintersaison sämtliche Finanzreserven aufgezehrt hat. Das Eigenkapital ist negativ, der Schuldenberg summiert sich auf eine Milliarde Euro. Und die Verluste türmen sich weiter auf, allein für die ersten neun Monate kam unter dem Strich ein Minus von 317 Mio. Euro zusammen. In der Flugbranche gilt, dass die hohen Erträge aus der Sommer-Hochsaison die Verluste im mauen Winter ausgleichen müssen.

Als Teil des Deals nimmt auch die neue Ferienfluglinie von Etihad und Tuifly Gestalt an. Etihad werde sein Aktienpaket an Niki in diese Airline einbringen und ein Viertel der Anteile erhalten. Der neue Verbund soll insgesamt gut 60 Flugzeuge stark werden, 20 von der Air-Berlin-Tochter Nik­i und 40 von Tuifly. (Reuters)