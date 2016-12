Wien - Der OMV-Konzern hat am Mittwoch mit der russischen Gazprom einen Megadeal fixiert. Dabei wurde eine Grundsatzvereinbarung zum geplanten Asset-Tausch von Öl-und Gasfeldern der OMV in der Nordsee gegen eine Beteiligung an der Gasförderung in Sibirien getroffen.

Die Swap-Transaktion umfasst den Erwerb einer 24,98-Prozent-Beteiligung an den Blöcken IV und V der Achimov-Formation des Urengoi-Erdgas- und Kondensatfelds in Westsibirien durch OMV. Gazprom erhält im Austausch eine 38,5-Prozent-Beteiligung an der OMV (NORGE) AS. Die Transaktion wird zum 1. Jänner 2017 wirksam, das Closing des Deals soll spätestens bis Ende 2018 erfolgen.

Die Swap-Transaktion soll die Reserven von OMV bis zum Vertragsende im Jahr 2039 um ungefähr 560 Millionen Barrel Öläquivalent („boe“) erhöhen. Die Produktion solle 2019 starten und 2025 ein Plateau von mehr als 80.000 boe/Tag erreichen (Produktionsanteil von OMV), heißt es. Der Anteil der OMV an den Gesamtinvestitionen würde ungefähr 900 Mio. Euro im Zeitraum von 2017 bis 2039 betragen. 40 Prozent davon sollen schon in den kommenden beiden Jahren fließen, sagte OMV-Chef Rainer Seele am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Vertrages.

Gazprom würde im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung (38,5 Prozent) an der norwegischen OMV-Tochter OMV (NORGE) AS erwerben. Das norwegische Vermögensportfolio besteht aus 32 Lizenzen. Bei fünf Lizenzen ist OMV Betriebsführer. Die Produktion in den ersten neun Monate des Jahres 2016 belief sich auf 67.000 boe/Tag. OMV wird die Tochter OMV (NORGE) AS und die Reserven weiterhin voll konsolidieren, teilte der Konzern in Wien mit.

Schelling sieht Weichenstellung Richtung Klimaschutz

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) lobte den Deal als Beweis, „dass die sehr langjährige und extrem erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, aber auch zwischen den beiden Staaten in eine erfolgreiche Zukunft geführt wird“. Er halte es für „sehr sinnvoll, dass man auch aus langfristigen Überlegungen dem Sektor Gas Vortritt gibt“. Das sei eine entscheidende Weichenstellung auch in Richtung Klimaschutz, so Schelling.

Für Seele ist es „eine große Ehre, mit dem weltgrößten Gasproduzenten in seinem Land zusammenzuarbeiten“. Man werde aber auch auf dem Hauptabsatzmarkt Europa kooperieren. Man habe Gazprom in den vergangenen 48 Jahren als zuverlässigen Partner kennengelernt. „Wir haben jeden einzelnen Kubikmeter, den wir unter Vertrag haben, bekommen. Und wenn wir mehr haben wollen, wie in diesem Jahr über 20 Prozent, haben wir auch mehr von Gazprom geliefert bekommen.“

Österreich sei für Gazprom nicht nur ein wichtiger Markt, sondern auch ein wichtiger Verteilerknoten, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller. Man habe in den letzten fünf Jahrzehnten nicht nur über 200 Mrd. Kubikmeter Gas geliefert, sondern über Österreich würden auch Frankreich, Italien, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Kroatien beliefert. (APA)