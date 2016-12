Wien, Palo Alto – Der Autohersteller Tesla eröffnet einen ersten „Flagship-Store“ in der Wiener Innenstadt. Die Elektrofahrzeuge des US-Unternehmens werden in einem 300 Quadratmeter großen Showroom an der Ecke Wallnerstraße/Fahnengasse präsentiert. Am heutigen Freitag wurden die Räumlichkeiten erstmals gezeigt, die offizielle Eröffnung ist für Jänner geplant, wie es in einer Mitteilung von heute, Freitag, hieß. (APA)