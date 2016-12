Innsbruck – Harsche Kritik übt die Arbeitkammer Tirol (AK) an den Arbeitgebern im Personen- und Güterverkehr: Es klinge schon stark nach modernem Sklaventum, was sich in einigen Branchen so abspielt, wettert die AK in einer Aussendung am Mittwoch. Neben den Arbeits- und Lebensbedingungen der Erntehelfer oder der rumänischen Forstarbeiter in den Wäldern der Bundesforste, würden auch im Personen- und Güterverkehr Dumpingpreise – unter dem Motto „Ab fünf Euro per Fernbus durch Europa“ – für beinharten Wettbewerb, extremen Lohndruck und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sorgen. Europaweit würden dadurch 11 Millionen Beschäftigte unter einem enormen Druck stehen.

Immer öfter würden, so die AK, über Subunternehmen in Billiglohnländern Arbeitskräfte engagiert – und zwar zu den dort üblichen Löhnen. So würden diese zum Beispiel als Lkw-Lenker unter Bedingungen arbeiten, die an den Beginn des vorigen Jahrhunderts erinnern würden: 60-Stunden-Wochen, unbezahlte Überstunden, wochenlanges Campieren im Lkw für einen Monatslohn, der kaum zum Leben reicht. Während in Österreich rund 8,80 Euro pro Stunde fällig wären, sitzen sie zum Beispiel für 2,20 Euro wie etwa in Bulgarien am Steuer.

„Wie im Wilden Westen“

Ein weiteres Beispiel für die von der AK beklagten Zustände sei auch die Fernbusbranche. So meinte Roman Hebenstreit, Chef des Fachbereichs Eisenbahn in der Dienstleistungs- und Verkehrsgewerkschaft vida gegenüber der Tageszeitung Kurier: „In der Busbranche geht es inzwischen zu wie im Wilden Westen“, schildert Hebenstreit.

Durch den massiven Wettbewerbsdruck der Anbieter seien bedenkliche Überschreitungen der Lenkzeiten auf der Tagesordnung, vorgeschriebene Ruhezeiten würden oft nicht eingehalten. In Extremfällen seien die – meist osteuropäischen – Fahrer drei Monate lang ohne ausreichend freie Tage unterwegs. Ebenfalls auf der Tagesordnung stünde „Lohndrückerei“, die Lenker würden oft unter dem deutschen Mindestlohn bzw. dem in Österreich geltenden Kollektivvertrag bezahlt.

Kontrolliert würde, zumindest in Österreich, viel zu wenig, so Hebenstreit: „Dafür bräuchte man mobile Arbeitsinspektorate, die gibt es aber nicht.“ Zudem argwöhnt der Gewerkschafter, sei man auch nur mäßig an Kontrollen interessiert. Wer wolle schon 50 Passagiere auf der Autobahn stranden lassen, weil der Busfahrer die Ruhezeiten nicht eingehalten hat oder weil dieser illegal zu schlecht bezahlt werde.

Öffis unter Kostendruck

Aber auch bei den Bussen im öffentlichen Nahverkehr vernichte der scharfe Preisdruck tausende bisher fair bezahlte Arbeitsplätze, weil Fahrer durch Arbeitnehmer ersetzt werden, die die gleiche Arbeit billiger machen, betont die AK.

Ursache seien hier einmal mehr die Personalkosten, die in diesem Bereich etwa 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Deshalb würden die Unternehmen versuchen, diese Kosten gezielt zu senken. „Sie gewähren einerseits weniger betriebliche Sozialleistungen und stellen andererseits junge Fahrer ein, die zwar weniger Erfahrung mitbringen, dafür aber billiger sind“ so die AK weiter. Wird eine Strecke irgendwann von einem neuen, billigeren Anbieter übernommen, fänden die Fahrer dort vielleicht wieder einen Arbeitsplatz, dann aber oft genug zu wesentlich schlechteren Bedingungen.

Die Ursachen für diese Missstände würden auf der Hand liegen. Eine aktuelle Studie des Instituts FORBA zeige die Lücken im EU-Recht auf. So werde in der Entsenderichtlinie die hohe Mobilität der Beschäftigten im Verkehrsbereich zu wenig berücksichtigt. Hinzu kämen rechtliche Schlupflöcher, ein hohes Lohngefälle zwischen den EU-Ländern und fehlende Kontrollen. (TT.com)