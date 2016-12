Wien – Schlechte Nachrichten für Käufer der „Veganen Winzi-Weenies“: In den kleinen geräucherten und vegetarischen Würsteln nach Hot-Dog Art können sich Metallteilchen befinden. Laut AGES wurde ein Rückruf für die Charge 48216 (Mindesthaltbarkeitsdaten von 25.01.2017 bis 24.02.2017) veranlasst.

Bei den betroffenen Produkten sei es in einem Fall vorgekommen, dass trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen ein Metallteil in das Produkt gelangt ist, schreibt Hersteller Topas auf seiner Homepage. Man halte es zwar für ausgeschlossen, dass sich weitere Metallteile in Produkten dieser Charge befinden, wolle aber - insbesondere nach Rücksprache mit der eingeschalteten Lebensmittelüberwachungsbehörde - vorsichtshalber doch die gesamte Charge zurückrufen.

Das Produkt kann an die Topas GmbH, 72116 Mössingen, oder an das Ladengeschäft, in dem es erworben wurde, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird - auch ohne Vorlage des Kassenbons - erstattet. (APA, TT.com)