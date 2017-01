Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Klick, klick – und schon hat man bequem von zu Hause aus rezeptfreie Medikamente bestellt. So einfach kann es gehen, wenn man sich unter www.apoonline.at einloggt und über die Regenbogen Apotheke Graz Arzneimittel bestellt.

14.000 Artikel sind im Online-Shop zu finden. Und das bedeutet jede Menge Arbeit. Denn nachdem das Team rund um den Schwazer Softwareentwickler Philipp Stampfl etwa eineinhalb Jahre lang den Online-Shop entwickelte, heißt es nun: alles am Laufen zu halten. „Das fängt damit an, dass alle Verpackungsbeilagen eingespielt werden müssen, dann kommen stetig neue Artikel hinzu, andere wieder weg, Preisänderungen kommen auch ständig vor“, sagt Stampfl im TT-Gespräch.

Die Arbeit macht dem Team aber sichtlich Spaß. Vor allem seit sie vom Konsumenten zum Testsieger unter den Versandapotheken gekürt wurden. „Wir waren ganz erstaunt über unseren Sieg. Wir wussten nicht einmal, dass wir getestet wurden“, sagt der Schwazer. Ihn freut es besonders, dass sie die großen Konkurrenten aus Deutschland und Tschechien hinter sich lassen.

Die Idee für apoonline entstand, als 2015 der Internetverkauf von rezeptfreien Medikamenten in Österreich erlaubt wurde. Zudem ist Stampfls Vater Apotheker und leitet die Regebogen Apotheke Graz. Die ersten Schritte waren nicht einfach. „Die österreichischen Apotheken stehen den neuen Medien sehr konservativ gegenüber. Das geht u. a. von der Kammer aus“, erklärt Stampfl. Zudem galt es, jede Menge Verordnungen und Stolpersteine für inländische Apotheken zu bewältigen. Beispielsweise muss der Vorgang für eine Bestellung protokolliert werden, ein ausgebildeter Apotheker muss jedes Paket kontrollieren und die Medikamente dürfen nur direkt aus der Apotheke versendet werden. „So ein großes Lager haben viele gar nicht“, sagt Stampfl.

Derzeit hat sein Web­shop rund 750 registrierte Kunden. „Das ist nicht viel“, gibt er zu. Doch am Willen, weiter auszubauen, mangelt es nicht. Der Schwazer möchte vermehrt alternative Produkte anbieten, die der Vorsorge dienen. Dazu zählen rund 500 Bio-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel oder alles vom Pflaster bis hin zu Inhalatoren, Fiebermessern und Kosmetikprodukten. Zudem will Stampfl eine Informationsplattform rund ums Thema Vorsorge schaffen.

Aber wie funktioniert eigentlich eine Bestellung? Der Kunde sucht sich am Bildschirm die gewünschten Produkte aus. Bei Fragen kann via E-Mail oder Anruf mit den Mitarbeitern der Regenbogen Apotheke Graz Rücksprache gehalten werden. Dann stellt ein Automat die Medikamente in einem Paket zusammen, das dann von einem Apotheker pharmazeutisch geprüft wird. Per Post wird es dann an den Kunden zugestellt.

Der AK Konsument lobte im Test vor allem die schnelle Lieferzeit von zwei Tagen, die günstigen Versandkosten und die sorgsame Beratung.

Die meistverkauften Produkte sind derzeit aus den Bereichen typische Grippemittel, Kosmetik und alternative Angebote.