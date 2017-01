Seattle/Innsbruck - Vom Onlinehändler zu einem der größten Videostreamingdienste der Welt. Jetzt steigt Amazon auch noch in die Produktion von Fernsehgeräten ein. Wie die Tageszeitung Der Standard in seiner Onlineausgabe am Mittwoch berichtet, will der amerikanische Konzern eigene 4K-TV-Geräte mit integriertem „Fire TV“ auf den Markt bringen.

Gemeinsam mit den chinesischen Herstellern Seiki, Westinghouse und Element Electronics, sei geplant noch in diesem Jahr eine Reihe von günstigen 4K-Fernsehgeräten auf den Markt zu bringen, die für Internetdienste und Unterhaltungsangebote die Fire-TV-Plattform nutzen würden, so der Standard in seinem Bericht. Mit dieser können sowohl Video-, Musik- und Gaming-Angebote von Amazon genutzt werden.

Wie bereits bekannt geworden ist, sollen die Displays zwischen 43 und 65 Zoll groß sein, 4K-Auflösung beherrschen und damit viermal so viele Bildpunkte als der derzeit verbreitete Full-HD-Standard. Hinzu komme ein drei Gigabyte großer Arbeitsspeicher sowie zusätzliche 16 Gigabyte Speicherplatz für Apps.

Wann genau die ersten Geräte ausgeliefert werden können ist derzeit ebenso unklar wie der exakte Preis. Wie US-amerikanische Medien berichten, dürften sie noch „im Laufe des Jahres“ auf den Markt kommen und „günstig“ sein. (TT.com)