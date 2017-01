Detroit, Wolfsburg – VW steht wieder einmal vor einer wegweisenden Woche im „Dieselgate“-Skandal. Und die Marke macht sich schon wieder Hoffnung auf mehr. Aus der „Katastrophenveranstaltung“ in den USA soll eine Erfolgsgeschichte werden.

Ein Gitarrist spielt Blues, an einer Leinwand strahlt ein Bild von der Skyline Detroits, und auf der Bühne steht ein extra für die USA gebauter Geländewagen. „We want to reignite America‘s love for Volkswagen“, sagt Markenchef Herbert Diess - VW will Amerikas Liebe für VW wieder entfachen. Diese hat nach dem „Dieselgate“ schweren Schaden genommen. Kurz vor Beginn der Automesse in Detroit will der Autobauer eine Botschaft vermitteln: VW hat verstanden.

„We are here to stay“

Nach einem Einbruch im US-Geschäft wähnt sich die Marke auf dem Weg der Besserung. Die Verkäufe auf dem wichtigen US-Markt haben angezogen - trotz des Verkaufsstopps für Dieselfahrzeuge, der nach den Manipulationen verhängt worden ist. „We are here to stay“, sagt Amerika-Chef Hinrich Woebcken - Volkswagen will bleiben. Und VW will mehr.

Europas größter Autobauer, der in den USA vor allem im Vergleich mit den hier starken asiatischen Autobauern nur ein kleines Licht ist, will in den Staaten ein Comeback einläuten. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wolle VW ein „wichtiger und profitabler Volumenhersteller“ in den USA werden, kündigt Diess an. Das ist zwar ein großes Ziel, aber der Zeitraum ist auch sehr lang. Nicht ausgeschlossen, dass der 58 Jahre alte Diess dann gar nicht mehr Markenchef in Wolfsburg ist.

Die USA waren für VW auch vor dem Dieselskandal ein schwieriges Pflaster. Seit 2007 weist VW bereits keine Gewinnkennzahlen mehr für die USA aus - schon damals waren die Zahlen rot. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh nannte das US-Geschäft einmal eine „Katastrophenveranstaltung“.

Maßgeschneiderte Modelle

Branchenexperten halten es aber zumindest für möglich, dass VW den Abgasskandal in den USA abschütteln kann: „Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis“, sagt Sandy Schwartz vom Marktforschungsunternehmen Cox Automotive mit Blick auf die Dieselkrise. VW habe das Potenzial, in den kommenden Jahren zurückzukommen.

Erreichen will VW dies mit für die USA maßgeschneiderten Modellen wie mit einer Variante des Tiguan, der für den US-Markt ein wenig länger ist als für Europa. Vor allem mit einer Offensive im SUV-Segment soll die Wende in den USA erreicht werden. Dazu passt auch die neue Rollenverteilung: Statt eines Wolfsburger Zentralismus wie früher sollen nun die einzelnen Regionen mehr Verantwortung bekommen.

Die Zukunft des Diesel in den USA dagegen ist offen. VW habe nicht vor, den Diesel in den USA wieder einzuführen, sagt Diess - fügt aber hinzu: Nichts sei ausgeschlossen.

Die Dieselkrise seit dem Herbst 2015 hat tiefe Spuren hinterlassen bei VW und den Autobauer in eine tiefe Krise gestürzt. Und der Abgasskandal ist noch lange nicht ausgestanden. Noch vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Jänner könnte Volkswagen Medienberichten zufolge einen Milliardenvergleich mit dem US-Justizministerium erreichen - und zwar noch in dieser Woche. Dabei geht es um strafrechtliche Ermittlungen. Die damit verbundene Strafzahlung dürfte dem „Wall Street Journal“ zufolge bei mehreren Milliarden Dollar liegen. Zivilrechtlich hat sich VW mit Klägern und Behörden bereits im Grundsatz geeinigt, VW muss mehr als 17 Mrd. Dollar zahlen.

Konzernchef „verzichtet“ auf Besuch in Detroit

Die Verhandlungen mit der US-Justiz sind auch der Grund dafür, dass einer fehlte in Detroit: VW-Konzernchef Matthias Müller sparte sich die Reise in die US-Metropole. Offizielle Begründung: Es gibt kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen-Konzerns, deshalb kommt auch der Konzernvorstand nicht.

Müllers Verzicht könnte aber auch als eine Art Selbstschutz verstanden werden. In einem Radiointerview hat Müller den Abgasbetrug vor einem Jahr in Detroit als „technisches Problem“ dargestellt und heruntergespielt. Auch wenn der Konzern schnell zurückruderte - bei den US-Behörden kam das nicht gut an.

So ein Missgeschick soll diesmal nicht passieren. VW hat die Gespräche von Managern mit Journalisten auf ein äußerst kleines Maß heruntergefahren. Beim Neustartversuch in den USA soll es diesmal keine Störgeräusche geben. (APA, dpa)