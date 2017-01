Wien – Nach dem Zusammenschluss der ehemaligen Fachverbände Maschinen- und Metallwarenindustrie sowie Gießerei-Industrie hat sich dieser Arbeitgeberverband auch einen neuen Namen gegeben und heißt jetzt ab Jänner 2017 „Die Metalltechnische Industrie“. Diese Industriebranche beschäftigt direkt rund 130.000 Mitarbeiter, der Produktionswert wurde für 2016 mit 35 Mrd. Euro beziffert.

Der Branche gehören in Österreich mehr als 1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei an. „Der neue Branchenname spiegelt diese Stärke wider“, befand Christian Knill, Obmann des Fachverbandes Metalltechnische Industrie, in einer Mitteilung am Dienstag. Die Metalltechnische Industrie stellt ein Viertel aller österreichischen Exporte. (APA)