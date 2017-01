Cancun/Washington - Nach dem Rückzieher des Autokonzerns Ford bei seinen Investitionsplänen in Mexiko will eine große Tourismusfirma keine Fahrzeuge des Unternehmens mehr kaufen. „Wir sehen die Entscheidung von Ford mit großer Sorge“, schrieb Experiencias Xcaret laut Medienberichten vom Samstag an Ford.

Das Unternehmen betreibt auf der Halbinsel Yucatan eine Reihe von Erlebnisparks und empfängt Zehntausende Touristen pro Jahr. Medienberichten zufolge soll auch die Baufirma Coconal angekündigt haben, keine Ford-Autos mehr zu kaufen.

Ford hatte zuletzt Investitionspläne in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in Mexiko beerdigt. Beobachter werteten den Schritt als Reaktion auf die aggressiven Töne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Republikaner hatte Konzerne, die ihre Produktion von den Vereinigten Staaten nach Mexiko verlegen, scharf angegriffen. Zudem drohte er mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent bei Einfuhren in die USA. (APA/dpa)