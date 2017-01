Tokio – Angesichts einer möglichen Sanierung unter Gläubigerschutz befindet sich die Aktie des Airbag-Herstellers Takata im freien Fall. Der Kurs stürzte an der Börse in Tokio am Freitag um 21 Prozent auf 567 Yen (4,64 Euro), nachdem er bereits in den Vortagen massive Verluste verzeichnet hatte. Innerhalb einer Woche verlor die Aktie etwa die Hälfte ihres Wertes.

Grund war ein Bericht der Wirtschaftszeitung „Nikkei“, wonach zwei mögliche Käufer für das Unternehmen Gläubigerschutz beantragen und es so sanieren wollen. Noch sei nichts entschieden, erklärte Takata am Donnerstag.

Takata prüft seit mehreren Monaten Übernahmeangebote. Das Unternehmen kämpft seit fast drei Jahren mit Explosionen von Airbags; mindestens 15 Todesfälle weltweit werden mit den Airbag-Problemen in Verbindung gebracht. Kunden von Takata mussten rund 100 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, die meisten davon in den USA. (APA, AFP)