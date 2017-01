Gran Sasso – Drei Tage nach dem Lawinenunglück in Italien haben die Einsatzkräfte gestern weitere Überlebende aus dem verschütteten Berghotel Rigopiano in den Abruzzen befreit. Mindestens elf Personen haben die Lawine überlebt.

Wie sich gestern herausstellte, stand das Unglückshotel unter Kontrolle des Raiffeisen-Konzerns. Konkret gehört das Hotel laut italienischen Medien der A-Realestate in Bozen, die von der A-Leasing mit Sitz in Treviso kontrolliert wird. Diese wiederum gehört laut Firmenbuch zu 75 % der RL Retail Holding und zu 25 % der Raiffeisen Leasing GmbH – beides Raiffeisen-Töchter mit Sitz in Wien. „Raiffeisen-Leasing hat das Hotel Rigopiano über ihre italienische Tochtergesellschaft finanziert. Den mit der Finanzierung verbundenen behördlichen und technischen Sorgfaltspflichten hat Raiffeisen-Leasing Folge geleistet. Wir bedauern zutiefst das Unglück und das damit verbundene menschliche Leid“, teilte Raiffeisen gestern auf TT-Anfrage mit. Zuvor hatte sich das Unternehmen noch nicht zum Unglück geäußert.

Bevor das Hotel unter Raiffeisen-Kontrolle kam, hatten laut Medien Italiens Ermittler das Anwesen im Visier. Unter dem Vorbesitzer solle es im Zuge des Ausbaus zu einem Luxushotel zu Ungereimtheiten gekommen sein. Als Folge der Ermittlungen habe sich eine günstige Kaufgelegenheit ergeben und die A-Leasing habe das Hotel erworben, schreibt die Zeitung La Tribuna di Treviso.

Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, als am Mittwoch eine Lawine das am Fuße des Gran-Sasso-Massivs gelegene Vier-Sterne-Hotel nach einer Erdbebenserie verschüttet hatte. 23 Menschen werden noch vermisst, teilte die Präfektur der Provinz Pescara am Samstag mit. Die Präfektur wies darauf hin, dass sich die Zahl der Vermissten aus der Gästeliste und aus anderen Hinweisen errechne. (mas, APA)