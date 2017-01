Wien – IKEA ruft den Liegestuhl „Mysingsö“ zurück. Nach dem Waschen des Stoffs besteht die Möglichkeit, dass der Sessel nicht korrekt montiert wird, was zu Stürzen oder dem Einklemmen von Fingern führen könnte. Der Liegestuhl wird vom Möbelhaus entweder durch einen neuen ersetzt oder der volle Kaufpreis rückerstattet.

Nach dem Waschen des Stoffs bestehe die Möglichkeit, dass der Stuhl nicht korrekt montiert wird, was zu Stürzen oder dem Einklemmen von Fingern führen könnte. Ikea seien fünf Vorfälle gemeldet worden, bei denen MYSINGSÖ Strandstuhl nach falscher Montage bei Gebrauch zusammengebrochen war, erklärt das Unternehmen auf seiner Homepage. Bei allen fünf Meldungen hätten sich die betroffenen Personen auch die Finger so verletzt, dass sie medizinisch versorgt werden mussten. Die gemeldeten Vorfälle hätten sich in Finnland, Deutschland, USA, Dänemark und in Australien ereignet.

In Österreich sind von den sechs betroffenen Artikelnummern insgesamt 10.259 Stück verkauft worden. Der Kassabon ist für Austausch oder Rückerstattung nicht erforderlich. (APA)