Wien – Nachdem sich im Herbst vier große österreichische Versicherungsmakler unter dem Namen „Safe 7“ zusammengeschlossen haben, kommt es jetzt zu einem weiteren großen Deal auf dem österreichischen Versicherungsmakler-Markt: Die Aon Holdings Mid Europe B.V., Muttergesellschaft der Aon Holdings Austria, erwirbt 100 Prozent der Anteile der Vero Management AG. Der Deal ist bereits fixiert, zumal alle erforderlichen wettbewerbs- und kartellrechtlichen Genehmigungen ohne Auflagen schon vorliegen. Mit über 400 Mitarbeitern in acht Bundesländern und einer stark diversifizierten Kundenbasis werde man zum mit Abstand stärksten Risiko- und Versicherungsberater Österreichs.

Mit der Transaktion führe man „gleichartige Geschäftskulturen und Werte zusammen, die auf den Prinzipien des Vertrauens, der Transparenz und der Kundenzufriedenheit basieren“, sagt Aufsichtsratschef Christian Harisch. Es werde das diversifizierte Fachwissen mit einem exzellenten globalen Netzwerk verknüpft. „Mit Aon haben wir unsere Möglichkeiten multipliziert“, so Harisch.

Aon ist laut eigenen Angaben der weltweit führende Berater für Risikomanagement und Versicherungslösungen. Das Unternehmen beschäftigt 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 120 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von rund 12 Mrd. Dollar. In Österreich hatte man bisher 240 Mitarbeiter.

Vero ist Versicherungsmakler und unabhängiger Berater im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter am Hauptsitz in Wien und in fünf Niederlassungen in den Bundesländern und betreut 5000 Kunden. (TT)