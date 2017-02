Innsbruck – Mit 1. Jänner 2018 soll laut dem Plan der Regierung die Flugabgabe halbiert werden. Auf der Kurzstrecke werden auf jedes Ticket derzeit von 7 Euro an Flugabgabe draufgeschlagen, auf der Mittelstrecke 15 Euro, auf der Langstrecke 35 Euro. „Wir begrüßen den Schritt grundsätzlich“, sagt der Innsbrucker Flughafendirektor Marco Pernetta, bis Juni 2017 turnusmäßig auch Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV). Dass aufgrund der Halbierung der Ticketsteuer mehr Passagiere ins Flugzeug steigen, glaubt Pernetta nicht. „Wir jedenfalls erwarten als Folge dieser Maßnahmen in Innsbruck kein Passagierplus“, so Pernetta.

Die Halbierung der Ticketsteuer würde laut Pernetta vor allem heimischen Flughäfen Luft verschaffen, die mit Konkurrenten im angrenzenden Ausland um Fluglinien rittern: so beispielsweise Wien mit dem nahen Flughafen Brati­slava oder Klagenfurt mit dem Flughafen Laibach in Slowenien. „Es geht hier darum, welche Fluglinien an welchem Flughafen ihre Maschinen stationieren“, erklärt Pernetta: „Für diese Airlines machen sich wenige Euro Unterschied bei der Flugabgabe angesichts der Menge an Passagieren in Summe dann doch bemerkbar.“ Dass die Flugtickets durch die Halbierung der Ticketsteuer sinken würden, sei eher nicht zu erwarten. „Es fällt höchstens eine Belastung weg.“

Umweltschützer steigen angesichts der geplanten Halbierung der Flugabgabe auf die Barrikaden. Der Verkehrssprecher der Grünen, der Tiroler Georg Willi, kritisiert die angepeilte Kürzung als „völlig überflüssiges Geschenk von gut 50 Millionen an die steuerlich privilegierte und klimaschädliche Luftfahrt“. (mas)