Tokio - Der milliardenschwere Kauf eines Medizingeräte-Herstellers erweist sich für den japanischen Technologiekonzern Canon als Glücksgriff. Die von Toshiba übernommene Sparte macht mit Röntgen- und Augendiagnose-Apparaten so gute Geschäfte, dass Canon 2017 erstmals seit drei Jahren wieder einen Anstieg des Betriebsgewinns erwartet.

Der weltgrößte Kamera- und Druckerproduzent stellte am Dienstag umgerechnet rund 2,1 Milliarden Euro in Aussicht - ein Plus von 11,4 Prozent. Die Medizinsparte übernahm Canon 2016 für rund 5,4 Milliarden Euro von seinem heimischen Rivalen Toshiba, der durch einen Bilanzskandal geschwächt ist und nach einem Fehlschlag im US-Geschäft mit Atomkraftwerken sein Tafelsilber veräußern muss.

Die Nachfrage nach den bisher vor allem von Canon produzierten Kameras, Druckern und Kopierern nimmt durch den Trend zu Smartphones und papierloser Kommunikation ab. Schwierigkeiten bereitete dem Exportunternehmen im vergangenen Jahr zudem, dass der Yen nach dem britischen Anti-EU-Votum gegenüber vielen anderen Währungen zulegte. Die Yen-Stärke schmälert die Gewinnchancen im Ausland. Im vierten Quartal schlug dieser Effekt auf die Bilanz durch: Der operative Gewinn brach um ein Viertel auf rund 660 Mio. Euro ein. (APA, Reuters)