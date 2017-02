Rom, Mailand – Bei der Bank-Austria-Mutter UniCredit hat am Montag die Kapitalerhöhung im Wert von 13 Mrd. Euro begonnen. Die neuen Aktien werden zum Preis von je 8,09 Euro ausgegeben werden. Das Geldhaus bietet 13 neue Papiere für je fünf alte. Das Angebot wird vor dem 10. März auslaufen.

Der seit Juli amtierende Bankchef Jean-Pierre Mustier zeigte sich zuversichtlich, genügend Geldgeber zu finden. Die Kapitalerhöhung ist das Kernelement des Entwicklungsplans, den Mustier im Dezember vorgestellt hatte. Sie wird das Geldhaus 500 Mio. Euro kosten. Dieser Betrag beinhaltet unter anderem die Kosten für Berater und für den Bankenpool.

Die Kapitalerhöhung ist die größte in der Wirtschaftsgeschichte Italiens. Mit dem frischen Geld sollen die Löcher in der UniCredit-Bilanz gestopft und der Abbau fauler Kredite finanziert werden. Die UniCredit leidet, wie andere Institute des Landes auch, unter der Wirtschaftsflaute in Italien. Diese führte dazu, dass viele Kredite platzen. Allein im vierten Quartal schrieb UniCredit dafür 12,2 Mrd. Euro ab.

Am Samstag hatte sich die UniCredit mit den italienischen Gewerkschaften auf die Streichung von 3.900 Stellen geeinigt. 1.300 Neuanstellungen sind geplant. Mit den bisherigen Stellenstreichungen soll die Zahl der UniCredit-Mitarbeiter in Italien bis 2019 um 9.400 Beschäftigte schrumpfen. Geplant ist die Schließung von 883 Filialen. Das sind 27 Prozent aller Filialen in Italien. Bei der Bank Austria gehen bis zum heurigen Jahresende 959 Mitarbeiter. Über mehrere Jahre verlassen im Rahmen eines Abschiedsprogramms insgesamt rund 2.000 Leute das Unternehmen. (APA)