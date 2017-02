Wien – Der kleine österreichische Handyanbieter Spusu, ein virtueller Betreiber, will nach Deutschland. Der Mobilfunkgigant Telefonica, bekannt unter der Marke O2, lässt ihn aber nicht ins Netz. Obwohl er dazu aus Sicht von Spusu verpflichtet wäre, denn das sei eine Auflage der EU-Wettbewerbshüter für die Fusion von Telefonica mit E-Plus gewesen.

Nach mehreren Beschwerden bei der EU-Kommission will sich „Spusu“, so das Unternehmen in einer Aussendung, die geltenden Wettbewerbsrechte vor dem europäischen Gericht erkämpfen. Bis Mitte 2016 war der Start für den österreichischen Anbieter in Deutschland geplant.

Spusu ist ein voller virtueller Betreiber, hat also alles außer Masten und das Funknetz. Das wollen die Österreicher von Telefonica mieten. Die restliche Infrastruktur hat Spusu selbst und will diese auch in Deutschland mitverwenden. Deutschland gilt im europäischen Vergleich, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht, als Entwicklungsland.

Das sieht auch das deutsche Bundeskartellamt so. Es hat sich auf die Seite von Spusu gestellt und voriges Jahr einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Die deutschen Wettbewerbshüter haben den Zusammenschluss von O2 und E-Plus von Anfang an scharf kritisiert und sehen sich nun bestätigt. Es seien bisher „allenfalls geringfügige Anzeichen für eine nachhaltige positive wettbewerbliche Entwicklung ... erkennbar“, heißt es in dem Schreiben. Ein ausländischer virtueller Mobilfunkanbieter wäre jedenfalls zu begrüßen. (APA, ste)