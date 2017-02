Neuss – Der Motorradhersteller Yamaha ruft wegen möglicher Sicherheitsprobleme etwa 1.485 Fahrzeuge zurück. An den Modellen Yamaha YZF-R3 und MT-03 Typ RH07 könnten zwei sicherheitsrelevante Probleme auftreten, teilte das Unternehmen am Freitag in Neuss mit.

Zum einen könne, so die Firma auf ihrer Homepage, das Drucklager der Kupplung unter Umständen brechen, da es bei der Konstruktion des Motors nicht ausreichend groß gewählt wurde und somit der Belastung bei häufiger Betätigung gegebenenfalls nicht standhält. Mit der Folge, dass die Kupplung nicht mehr arbeiten würde und das Getriebe sich nicht mehr schalten lässt.

Zum anderen sei ein falsches Überdruckventil innerhalb der Ölpumpe verbaut worden. Somit könne es zu hohen Öldrücken in der Ölpumpe kommen, wodurch hohe Kräfte auf das Ölpumpen-Antriebsrad wirken würden. Folglich könnte das Ölpumpen-Antriebsrad brechen und dafür sorgen, dass die Ölpumpe nicht mehr arbeitet und der Motor nicht mehr mit Öl versorgt wird. Im schlimmsten Fall könnte es sogar einen Motorschaden geben.

Die betroffenen Modelle sind nach Angaben einer Sprecherin seit etwa zwei Jahren auf dem Markt. Die Halter sollten sich laut Yamaha an die Händler wenden. Die erforderliche Montage sei für die Kunden kostenlos. (APA, dpa, TT.com)