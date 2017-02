Paris/Rüsselsheim – Carlos Tavares treibt der Hunger nach Veränderung. Sich Opel einzuverleiben, ist das bisher gewagteste Vorhaben des PSA-Chefs. Der 58-jährige Manager von Peugeot und Citroën will mit der deutschen Traditionsmarke in die Spitzenklasse der Autohersteller aufsteigen. Mit der Übernahme von Opel wäre PSA nach Verkaufszahlen der zweitgrößte europäische Anbieter nach Volkswagen.

Doch ohne Risiko ist der Coup nicht. „Eines Tages hat man Appetit, die Nummer eins zu werden“, ist ein bekannter Tavares-Spruch. Er stammt aus dem Sommer 2013, gut ein halbes Jahr später wird der Automanager Chef der PSA-Gruppe. Nun zittert ganz Opel vor dem Hunger des „Löwen“ - das Logo von Peugeot.

Bei PSA schafft es der gebürtige Portugiese Tavares innerhalb von rund zwei Jahren, die Gruppe in die Gewinnzone zu fahren. Experten erwarten, dass PSA am Donnerstag glänzende Geschäftszahlen verkündet. In den Kassen sollen laut Medienberichten fast sieben Milliarden Euro liegen – nur zwei Jahre nach der Beinahe-Pleite und dem Einstieg chinesischer Investoren.

Mit Rationalisierung zum Erfolg

Das wird vor allem als Verdienst von Tavares gewertet. Er hat der Gruppe um Peugeot, Citroën und die Premiummarke DS einen strengen Spar- und Rationalisierungsplan verordnet. Mit dem vielsagenden Namen: „Back in the race“ (zurück im Rennen). Dabei kommt der Manager bisher ohne die von Gewerkschaftern befürchtete Streichung von bis zu 2000 Stellen aus.

Tavares hat die klassische Karriere eines Automanagers gemacht: Nach einem Studium an der renommierten Pariser Ingenieurschmiede Ecole Centrale steigt er bei Renault ein. Dort arbeitet er sich hoch und fällt Konzernchef Carlos Ghosn auf. Er schickt Tavares 2004 zu dem japanischen Autobauer Nissan, mit dem Renault eine Allianz unterhält. Für die Marke ist Tavares in Japan und in den USA tätig.

Zurück in Paris wird Tavares sieben Jahre später zur rechten Hand des Renault-Chefs. Mit dem gebürtigen Brasilianer Ghosn hat der „kleine Carlos“ nicht nur die portugiesische Sprache gemein, sondern auch die Liebe zu Autos.

Arbeitnehmer in Sorge

Doch die Rolle als ewige Nummer zwei liegt Tavares nicht. Als er mit 55 Jahren seine Ambition auf einen Chefposten öffentlich macht, sieht Ghosn rot und wirft ihn bei Renault hinaus. Kurz darauf heuert ihn PSA an. „Die Herausforderung meines Lebens!“, schreibt er auf Facebook.

Dabei hatte er eigentlich anderes im Sinn. „Warum nicht bei General Motors arbeiten?“ sagt er vor dem Wechsel zu PSA über seine Karriereambitionen. Den Hersteller aus Detroit kennt er aus seiner Zeit bei Nissan in den USA. Deshalb überrascht es nicht, dass er intensiven Kontakt zu GM pflegt, zumal PSA seit 2012 mit dem US-Autobauer kooperiert.

Dass es in den Gesprächen mit GM um den Kauf von Opel und die britischen Schwester Vauxhall geht, hält Tavares lange geheim – bis die Blase vergangene Woche platzt. Den völlig überrumpelten Opel-Betriebsräten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bietet der Manager selbstbewusst ein Treffen an. Denn um den Opel-Deal zu schließen, muss er Sorgen über die Zukunft der gut 18.000 deutschen Arbeitsplätze ausräumen.

Schließlich sind PSA wie Opel im Mittelklassesegment unterwegs und machen sich damit Konkurrenz. Auto-Experten warnen schon vor einer „Kannibalisierung“ zwischen den Marken.

Die fürchtet Tavares aber offenbar nicht. „Wir sind jetzt in der Position eines Jägers und nicht mehr eines Gejagten“, sagte er kürzlich mit Blick auf die prall gefüllten PSA-Kassen. Nun streckt der Löwe nach Opel die Klauen aus. (APA/dpa)