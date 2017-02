Wien, Der Handelskonzern Spar ist im vergangenen Jahr stärker als die Branche insgesamt gewachsen. Der Umsatz stieg in Österreich um 5,3 Prozent auf 6,42 Mrd. Euro. Die Lebensmittelhändler insgesamt legten laut Nielsen-Daten nur um 1,9 Prozent zu. Online würden die Umsätze zwar von Woche zu Woche steigen, aber auf bescheidenem Niveau, wie Spar-Chef Gerhard Drexel im APA-Gespräch einräumte.

Spar ist im September 2016 als letzter Vollsortimenter mit seiner Schiene Interspar in den Online-Versand von Lebensmitteln eingestiegen. „Wir sehen den Online-Shop als Investition in die Zukunft, nicht als Umsatzmaximierungsmaschine“, sagte Drexel.

Online-Versand von Lebensmitteln bald auch in Salzburg

Der Spar-Boss schätzt, dass der Lebensmittelhandel derzeit weniger als ein Prozent des Umsatzes online macht. „Wir haben den ersten Hype bewusst abgewartet und uns nicht treiben lassen von der Konkurrenz.“ Derzeit beliefert Interspar nur in Wien und Umgebung. Ende März will der Händler auch in Salzburg und Umgebung starten.

Umsatzzuwächse erzielte das Unternehmen auch in den Geschäftsbereichen außerhalb des Lebensmittelhandels. In der Shoppingcenter-Tochter SES mit in Summe 30 Einkaufszentren in mehreren Ländern stiegen die Erlöse um 6 Prozent auf 2,85 Mrd. Euro. Die Sporthandels-Tochter Hervis erwirtschaftete 493 Mio. Euro, um 5,2 Prozent mehr als 2015.

Insgesamt betreibt die Spar-Gruppe im In- und Ausland über 3.000 Standorte, beschäftigt 77.480 Menschen und machte damit 2016 einen Gesamtverkaufsumsatz von 13,80 Mrd. Euro (+4,8 Prozent). Allein in Österreich beschäftigt der Handelskonzern rund 42.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon mehr als 2.300 Lehrlinge. Im vergangenen Jahr schuf Spar nach eigenen Angaben in Österreich 1.360 zusätzliche Jobs.

Wie die Einzelhandelsbranche insgesamt findet auch Spar nicht genügend qualifizierte Lehrlingskandidaten, berichtete Drexel. „Wir bieten 2.700 Lehrstellen an, können derzeit aber nur 2.300 besetzen.“ Österreich habe die große Bildungsreform noch vor sich. In den vergangenen Jahren habe sich hier nichts getan, bemängelte er.

„Wir machen uns nicht nur Freunde“

Spar-Chef Gerhard Drexel verteidigte indessen seine ablehnende Haltung gegen das Freihandelsabkommen CETA. Der Spar-Boss hat in den vergangenen Monaten stark gegen die Freihandelsabkommen CETA und TTIP gewettert und zählte zu einem der prominentesten Unterstützer des Anti-CETA-Volksbegehrens. Sogar auf den Kassenbons warb Spar um Unterstützung. „Wir machen uns dadurch nicht nur Freunde“, sagte Drexel im APA-Gespräch.

Manche sehen in seinem Engagement gegen das Freihandelsabkommen eine reine Marketingaktion. „Eine böse Unterstellung“, wie Drexel findet. „Wir handeln aus einer gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus. Wir sind immer auf der Seite der Konsumenten. Man muss Zivilcourage zeigen und zu seinen Werten stehen“, so der Spar-Chef und -Miteigentümer. Spar sitze auf keinem Lobbyistenticket.

Er habe nie gesagt, dass er gegen Importe und Exporte sei und dagegen, dass Zölle gesenkt werden. Es gehe ihm um Dinge, die mit dem freien Handel nichts zu tun hätten, sondern nur unter dem Deckmantel eines Freihandelsabkommens „hineingewurschtelt“ würden, so der Manager. Konkret meint Drexel die Schiedsgerichte, die er für „brandgefährlich“ hält.

Bei seiner Fehde gegen die Freihandelsabkommen hat Drexel nach eigenen Aussagen den Spar-Konzern bzw. seine Eigentümer, die Familien Drexel, Reisch und Poppmeier, voll hinter sich, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Einen kürzlich veröffentlichten „Trend“-Artikel, wonach seine Alleingänge und seine Sturheit im Unternehmen zunehmend misstrauisch beäugt werden, dementierte Drexel vehement. Der Artikel sei von der Industriellenvereinigung (IV) initiiert worden, mutmaßt der Spar-Boss.

Der Vorstands-Vertrag des 61-jährigen Drexel ist erst vor kurzem um fünf Jahre verlängert worden. „Keine Sorge, ich bleibe noch“, entgegnet Drexel Kritikern. (APA, TT.com)