Von Christian Ebner, dpa

Rüsselsheim, Paris – Der Verkauf des Autoherstellers Opel an den französischen PSA-Konzern scheint für viele schon festzustehen: Die Politik ist im Boot, die Gewerkschaften kooperieren. Und PSA-Chef Tavares spricht recht offenherzig darüber, was er mit seiner neuen Tochter anfangen würde. Noch ist aber nichts unterschrieben.

Was hat PSA-Chef Carlos Tavares mit Opel vor?

Die Aussagen des PSA-Chefs sind klar. Falls es zu einer Übernahme kommt, muss Opel die schmerzhafte Sanierung selbst organisieren. Allzu exakte Vorgaben wird es aus Paris zunächst nicht geben, dafür aber anspruchsvolle Rendite-Erwartungen, die Tavares für den eigenen Laden gerade hochgesetzt hat. „Monsieur Marge“ sieht Opel in einem Zustand, in dem sich PSA 2013 befunden hat. Er selbst hat seitdem eine harte Sanierung durchgezogen und den Hersteller auf die Erfolgspur zurückgeholt. Unter anderem schloss er ein PSA-Werk mit 3000 Beschäftigten nördlich von Paris. Ähnliches wird er vom Opel-Management erwarten.

Wo liegen die Chancen der Übernahme?

Zunächst in der schieren Größe, sagt Auto-Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Immerhin entstünde der nach Volkswagen zweitgrößte Autokonzern Europas. Opel ist zudem dort stark, wo PSA schwächelt, nämlich in Großbritannien und Deutschland. Größe zählt im Einkauf und bei den Verhandlungen mit Zulieferern. Auch Investitionen in Zukunftstechnologien ließen sich leichter schultern. Mittelfristig könnten Opel-Autos auch in Länder außerhalb Europas exportiert werden, müssten dort allerdings aufwendig in den jeweiligen Markt neu eingeführt werden, in dem vielleicht auch die neuen Schwestern Peugeot und Citroen schon längst aktiv sind.

Welche Bedeutung hat die tariflich vereinbarte Jobgarantie?

Sie dient vor allem der politischen Beruhigung im Wahljahr und gibt den Betriebsparteien etwas Zeit. „Ende 2018 ist eigentlich übermorgen“, warnen aber Auto- und Arbeitsrechtsexperten. Schon zuvor könnte Opel mit Abfindungsprogrammen beginnen, seine Mannschaft zu verkleinern. Eine weitere Jobgarantie für alle Opelaner über das Jahr 2018 hinaus hält die Fachanwältin Cornelia Marquardt für unwahrscheinlich. Tausende Jobs stehen auf der Kippe, sind sich die Experten einig.

Welche Strategie verfolgen Betriebsrat und IG Metall?

Sie haben sich in den Verkauf gefügt und hoffen, die Zukunft mit der neuen Mutter PSA besser gestalten zu können. Einschnitte hätte es auch bei einem Verbleib im General-Motors-Konzern gegeben. Die Arbeitnehmervertreter werden gegen Lohnverzicht versuchen, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und für die einzelnen Werke Perspektiven zu sichern. Bei der laut dem Experten Stefan Bratzel wohl unausweichlichen Verringerung der Produktionskapazitäten sollten sie nicht darauf hoffen, dass auch im wieder profitablen PSA-Konzern Stellen wegfallen. Opel müsste sich unter Tavares selbst helfen. Entlassungen und Werkschließungen im europäischen Netz scheinen kaum vermeidbar. Die höchsten Arbeitskosten fallen in den deutschen Werken an.

Bleibt Opel technisch eigenständig?

Nein. Tavares hat bereits angekündigt, dass die künftigen Opel-Modelle immer stärker PSA-Technologie nutzen werden. Wohin die Reise im Fall einer Übernahme gehen könnte, zeigen die drei gemeinsam entwickelten Opel-Typen Crossland, Grandland und Combo, die gerade auf den Markt rollen. Sie unterscheiden sich zwar in Design, Anmutung und Abstimmung von ihren Schwestermodellen der Marken Peugeot und Citroen, sind aber weitgehend baugleich und laufen von denselben Bändern. Entwicklung und Produktion von Opel werden nach Einschätzung des Autobranchen-Experten Ferdinand Dudenhöffer deutlich verkleinert und komplett in den PSA-Verbund integriert.

Welche Punkte sind noch mit General Motors zu klären?

Letztlich ist der genaue Fortschritt der Verhandlungen geheim. Da beide Seiten den Deal wollen, scheint eine grundsätzliche Einigung bereits bis zum Genfer Autosalon (9.-19. März) möglich. Es gibt aber noch eine Vielzahl komplexer Probleme etwa zur künftigen Nutzung der Opel-Patente oder zu den milliardenschweren Pensionslasten, die sich bei GM für die Opel-Belegschaft angehäuft haben. Auch der Kaufpreis steht noch nicht fest, wenngleich an der Börse über rund 2 Milliarden Dollar spekuliert wird.

Werden die beiden Konzerne künftig zusammenarbeiten?

Davon ist ziemlich sicher auszugehen, denn beiden fehlt zur globalen Ausrichtung künftig ein ganzer Kontinent, sie ergänzen sich daher in ihren jeweiligen Heimatmärkten Nordamerika und Europa. GM könnte seine fortschrittliche Elektrotechnik in Lizenz an die Europäer weitergeben, ohne sich selbst Konkurrenz zu machen. PSA könnte umgekehrt in der Zukunftstechnologie zum Erzrivalen Renault und auch zum VW-Konzern aufschließen.