München - Der BMW-Konzern will nach Informationen des Handelsblatts die elektrische Variante des Kleinwagens Mini wohl in Deutschland und nicht in Großbritannien bauen. Im Gespräch seien Konzernkreisen zu Folge die BMW-Werke in Regensburg und Leipzig, berichtet die Zeitung im Voraus aus ihrer Montagausgabe.

Aber auch der niederländische Auftragsfertiger Nedcar, der bereits zwei Mini-Modelle produziere, sei im Gespräch. BMW wolle die Pläne offiziell nicht kommentieren, heißt es im Handelsblatt.

Der Münchener Autohersteller reagiert der Zeitung zufolge damit auf das Vorhaben der britischen Regierung, im Zuge des Brexits auch aus dem europäischen Binnenmarkt auszusteigen. Für diesen Fall lohne die Zukunftsinvestition im britischen Stammwerk in Oxford nicht, verlautete aus Konzernkreisen. BMW wolle in den kommenden Wochen das Gespräch mit der britischen Regierung suchen, eine Entscheidung für das Projekt müsse aber im zweiten Halbjahr fallen. (APA/Reuters)