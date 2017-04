Wien – Der Tierfutter- und Tierzubehörhändler Fressnapf hat den Bruttoumsatz in Österreich im vergangenen Jahr um 7 Prozent auf 156,6 Mio. Euro gesteigert. Das Unternehmen ist hierzulande mit 124 Fressnapf-Filialen sowie fünf Megazoo-Geschäften vertreten. Gemeinsam erzielten sie einen Umsatz von 179 Mio. Euro, gab die Firma mit Österreich-Sitz in Salzburg am Montag bekannt.

Im Vorjahr eröffnete Fressnapf drei neue Filialen und baute acht bestehende Märkte um. Zudem machte die Kette die ersten beiden Salons für Fell- und Pfotenpflege auf. In Summe investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr 4 Mio. Euro.

Heuer begeht Fressnapf in Österreich sein 20-jähriges Bestehen und lockt zu diesem Anlass mit Rabatten und Aktionen. (APA)