Innsbruck – „Wir haben uns ausgezeichnet entwickelt“, sagt BTV-Vorstands­vorsitzender Gerhard Burtscher zur gestern veröffentlichten Bilanz 2016. Die Bilanzsumme stieg um 6,2 % auf 10,01 Mrd. Euro, ebenso um 6,2 % die Finanzierungen an Kunden auf 6,96 Mrd. Eur­o. Im Branchenschnitt sei das Kreditvolumen nur um 1 % gewachsen. Die Primärmittel legten um 4,3 % auf 7,32 Mrd. Euro zu, die betreuten Kundengelder um 4 % auf 13,24 Mrd. Euro – neue Höchst­werte in der 112-jährigen BTV-Geschichte.

Unter Druck blieb wegen der Tiefstzinsen, die laut Burtscher wohl erst 2018/19 wirklich nach oben gehen werden, der Zinsüberschuss mit minus 10,5 % auf 144,8 Mio. Euro. „Wie budgetiert und angekündigt“, fiel der im Jahr davor durch die Realisierung stiller Reserven im Wertpapier-Eigenstand auf 172,5 Mio. Euro explodierte Jahresüberschuss vor Steuern wieder auf 73,5 Mio. Euro zurück. „Das ist wirklich rein der Ertrag aus unserem Kundengeschäft“, erklären Burtscher und die beiden Vorstände Michael Perger und Mario Pabst.

Zudem habe man die 13,9 Mio. Euro Sonderzahlung der Stabilitätsabgabe bereits in einem und nicht auf Jahre aufgeteilt beglichen. An Steuern und Abgaben lieferte die BTV im Vorjahr 54 Mio. Euro ab. Das Eigenkapital wurde um weitere 71 Mio. auf 1,22 Mrd. Euro erhöht. Die jetzige harte Kernkapitalquote von über 14,5 Prozent wird durch die anstehende Kapitalerhöhung durch junge Aktien auf 15,18 Prozent erhöht. Die BTV fährt laut Burtscher ein „erfrischend konservatives Geschäftsmodell“ und habe dank der starken Kapitalausstattung die Möglichkeit, mit den Kunden mitzuwachsen. Und den etwa 8000 Firmen und über 100.000 Privatkunden gehe es sehr gut, allen politischen Unsicherheiten zum Trotz.

Die BTV verfügt über 37 Standorte, davon mit dem eröffneten in Mannheim über sieben in Süddeutschland und zwei in der Schweiz. In Deutschland ist der Ausbau beendet. Mehrere Filialen wurden aus- oder umgebaut, heuer wird Dornbirn für 13,9 Mio. Euro neu gebaut. Mit Geschäften und Büros investiert die BTV sogar 23 Mio. Euro. (va)