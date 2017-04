Schwechat – Der britische Starkoch Jamie Oliver ist am Dienstag mit seinem Take-Away-Konzept „Jamie‘s Deli“ auf dem Flughafen Wien „gelandet“. Er hat im Terminal 3 erstmals eine Dependance in Österreich eröffnet. Von Honey Toasted Granola Pot über gefüllte Sandwiches bis hin zu zahlreichen Salat-Variationen gibt es laut einer Aussendung eine Vielzahl an Speisen zum Mitnehmen.

„Jamie‘s Deli“ soll freilich nur „der erste Streich“ sein. Für Ende 2017 ist die Eröffnung des Restaurants „Jamie‘s Italian“ geplant. Mitte 2018 soll ebenfalls im Terminal 3 eine Jamie Oliver-Bar folgen.

„Der sukzessive Ausbau der hochqualitativen Küche von Jamie Oliver ist ein zentrales Element unserer Qualitätsstrategie im Food & Beverage-Bereich und wird das kulinarische Angebot für Passagiere und Mitarbeiter am Flughafen Wien immens erweitern. Das im ersten Schritt implementierte Take-Away-Konzept ‚Jamie‘s Deli‘ ist ein exzellenter Appetizer in Hinblick auf das zu realisierende Gesamtkonzept der Jamie Oliver-Gastronomieflächen am Airport“, betonte Flughafen-Vorstand Julian Jäger. (APA)