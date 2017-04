Wien Innsbruck – In Tirol beobachtet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang bei den Unternehmensinsolvenzen. Die in Prozentzahlen sehr stark anmutende Reduktion um 14,9 Prozent wird bei einem Blick auf den Vergleichszeitraum des Vorjahres jedoch relativiert, berichtet der KSV in einer Aussendung am Donnerstag. Zudem verringern sich auf Grund der anstehenden Novelle des Insolvenzrechts für Privatpersonen die eröffneten Schuldenregulierungsverfahren in Tirol um 43,9 Prozent.

Im 1. Quartal 2017 gingen die Kommerzinsolvenzen in Tirol um 14,9 Prozent zurück, wobei insgesamt 74 Insolvenzen von Unternehmen registriert wurden. Nachdem im Jahr 2015 die Pleiten einen historisch niedrigen Stand aufwiesen, kam es im 1. Quartal 2016 zu einer Zunahme bei den Insolvenzen um über 30 Prozent. Diese letztjährige Entwicklung wird heuer durch den deutlich ausgefallenen Rückgang etwas zurückgenommen. Bei einer österreichweiten Betrachtung sind die Insolvenzzahlen im 1. Quartal 2017 nur geringfügig um drei Prozent gesunken.

Rückgang der Verbindlichkeiten um sechs Millionen Euro

Setzt man, so der KSV, die heurigen Werte mit jenen aus dem Jahr 2015 in Relation, würde – trotz der ausgeprägten Volatilität - deutlich, dass die 2015 erreichte Talsohle bei den Insolvenzzahlen in Tirol nun längerfristig durchschritten sei. Über einen Zeitraum von 10 Jahren betrachtet würden die bisherigen 74 Insolvenzen im Jahr 2017 bedeuten, dass Tirol weiter ein sehr niedriges Insolvenzniveau aufweist.

Erfreulich sei, dass 2017 bisher nur 157 Dienstnehmer von Pleiten in Tirol betroffen sind. Der Trend der letzten Jahre, dass Tirol von Großinsolvenzen verschont bleibt, hält damit weiter an. In dieses Bild passt auch der Rückgang bei den Verbindlichkeiten von 26 Millionen Euro im Vorjahr auf 20 Millionen im 1. Quartal 2017. Grundsätzlich erwartet sich der KSV, dass es in Tirol über den Jahresverlauf 2017 ähnliche Insolvenzzahlen wie im Vorjahr geben wird.

Massiver Rückgang bei den Privatinsolvenzen

Hart ins Gericht geht der KSV mit der Reform des Privatinsolvenzrechts. „Bei der anstehenden Änderung der Gesetzeslagen werden die Interessen der Gläubiger kaum berücksichtigt. Ich erachte es als absolut falsches Signal an unsere Gesellschaft, dass sich Konsumschuldner ihrer Verbindlichkeiten, welche durch einen unangemessenen Lebensstil über Jahre hinweg entstanden sind, ohne eine spürbare Eigenleistung bzw. Anstrengung entledigen können“, meint Tirols KSV-Niederlassungsleiter Klaus Schaller. So seien die Insolvenzzahlen bei Privatpersonen sind in Tirol im 1. Quartal 2017 mit einem Minus von 43,9 Prozent regelrecht eingebrochen. In Tirol habe es 2017 gerade einmal 87 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren gegeben.

Diese Entwicklung sei aber nicht etwa der Tatsache geschuldet, dass in Tirol kaum mehr zahlungsunfähige Haushalte bestehen würden. Vielmehr sei es so, dass aufgrund der Ankündigung der Bundesregierung, dass Privatpersonen ab Mitte des Jahres eine „Entschuldung light“ erhalten können, die Schuldnervertreter in Tirol kaum mehr Insolvenzeröffnungsanträge bei Gericht einbringen. „Hier herrscht auf Schuldnerseite offensichtlich die Meinung vor, dass mit einem weiteren Zuwarten der eigene Beitrag zu einer Entschuldung reduziert werden kann“, so der KSV.

Die Gläubigerschützer gehen nach eigenem Bekunden davon aus, dass es es bei Umsetzung der geplanten Privatinsolvenz-Novelle und der damit einhergehenden gänzlichen Uneinbringlichkeit von Konsumschulden zu einer deutlichen Verteuerung von Krediten kommen wird.

Für Österreich „keine Entwarnung von der Insolvenzfront“

„Eine Schwalbe macht keinen Sommer“; und der leichte Rückgang der Insolvenzen im ersten Quartal sei kein Indikator für die Entwicklung im gesamten Jahr, schreibt Hans-Georg Kantner vom KSV1870 am Donnerstag in einer Aussendung. Vielmehr seien Zinserhöhungen und Erholung der Wirtschaft Vorboten, dass sich das Insolvenzgeschehen im Lauf des Jahres 2017 noch beleben werde. Die langjährige Erfahrung habe gezeigt, dass mit dem beginnenden Aufschwung aus einem Konjunkturtal auch die Insolvenzen anspringen würden.

Insgesamt wurden bis Ende März österreichweit 1.298 Firmen zahlungsunfähig, drei Prozent weniger als im ersten Quartal 2016. Mit Ausnahme von Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg verzeichnen alle Bundesländer Rückgänge.

Mit 300 Millionen Euro lagen die Insolvenzpassiva heuer bisher deutlich unter dem Wert von Ende März 2016. Damals explodierten die Insolvenzverbindlichkeiten auf über eine Milliarde Euro. Den extremen Rückgang heuer erklären die Gläubigerschützer mit drei Großpleiten im vorigen Jahr, die es in den ersten drei Monaten 2016 gleich auf 840 Millione Euro Schulden gebracht hatten. Ohne diese drei Ausreißer, so der KSV, lägen die Passiva 2017 bisher sogar knapp über dem Vorjahreswert. (TT.com, APA)