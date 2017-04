Von Anita Heubacher

Berlin – Manchmal treibt das Seilbahngeschäft seltsame Blüten. In Berlin schweben derzeit bis zu 3000 Besucher pro Stunde in Gondeln über die Internationale Gartenausstellung. Mehr als zwei Millionen sollen es bis Ende Oktober sein. Eineinhalb Kilometer ist die Seilbahn lang, viele Städter steigen zum ersten Mal in eine Gondel ein. Das reicht, um die Seilbahn als eines der „Highlights“ der Gartenausstellung zu führen und großes Medienecho auszulösen.

Für Michael Seeber, Aufsichtsratspräsident der Leitner AG, ist die Bahn selbst das Ausstellungsstück. Sie soll Städten und Politikern Lust auf die Seilbahn als urbanes Verkehrsmittel machen. Die Leitner-Gruppe mit Sitz in Sterzing und einer Niederlassung in Telfs hat weltweit 3100 Mitarbeiter und machte 2015 einen Umsatz von 726 Millionen Euro. Michael Seeber hat die Firmengruppe zum Weltmarktführer gemacht und letztes Jahr an seinen Sohn Anton übergeben. In Berlin führt er die Geschäfte selbst. Seeber ist überzeugt, „dass es Nachahmer geben wird“.

Die Bahn bleibt nach der Ausstellung bestehen. Sie ist die Verbindung zwischen den Siedlungen in Marzahn und Hellersdorf und endet an der U-Bahn, die ins Zentrum fährt. „Von Marzahn-Hellersdorf in 25 Minuten zum Berliner Hauptbahnhof. Das ist fantastisch“, sagt Johannes Martin, Bezirksstadtrat für Wirtschaft, Straßen und Grünflächen. Der Stadtbezirk im Nordosten Berlins war die größte Großsiedlung in der ehemaligen DDR. „Die Platte ist wieder attraktiv“, sagt Martin. Mit „Platte“ meint er die Plattenbauten, die „durchaus negativ konnotiert waren“. Bis 130 Millionen Euro in die Entwicklung des Stadtgebietes gesteckt und insgesamt in Berlin vier Milliarden Euro in die Verschönerung des „Ossi-Schicks“ investiert wurden.

264.000 Menschen leben in Marzahn. 2030 werden es um 20.000 mehr sein. Berlinweit werden laut Martin 100.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Marzahn habe einen Imagewandel erfahren. „Die bestehenden Platten sind günstiger Wohnraum. Fünf Euro pro Quadratmeter. Der Leerstand ist auf zwei Prozent gesunken“, sagt der Bezirksstadtrat. Im Stadtteil sind nicht nur günstige Wohnungen, sondern auch Eigentum entstanden. „Die Berliner Mischung macht es aus.“ Aus der verrufenen Gegend sei eine florierende mit Arbeitsplätzen, Gewerbegebieten und Industrie geworden.

Leitners Seilbahn soll helfen, das Image weiter aufzupolieren. Das Unternehmen hat in Hongkong, in Kolumbien und in Europa einige Dutzend solcher Stadtseilbahnen gebaut. Seeber kann sich von Innsbruck eine Bahn nach Aldrans oder Igls vorstellen (siehe Interview). In Berlin endet die Fahrt mit der Seilbahn, auf die das Unternehmen die TT eingeladen hat, im Klettergarten „Vertical-Life“ eines Start-ups aus Südtirol, das Apps für Kletterrouten macht und sich auf der Gartenausstellung präsentiert. Leitner hat investiert.