„Herrin der Ringe"

Fieberbrunn — Als Heidi Hain vor drei Jahren aus der holländischen Stadt Alkmar zurück nach Hause reiste, hatte sie eine neue Leidenschaft mit im Gepäck: Ringe machen. „Ich hatte dort gesehen, wie man Ringe selbst herstellt, und war begeistert", erinnert sich die 42-Jährige, die hauptberuflich bei der Lebenshilfe arbeitet.

Seit Dezember 2016 hat die Fieberbrunnerin ihr eigenes Atelier, in dem sie sich kreativ austoben kann. Ihre Ringe bestehen aus modellierbarem Silber, das sie zuerst ausrollt und anschließend auf einen Ringstab wickelt. „Der Grundring ist damit fertig." Anschließend verziert Hain das Schmuckstück nach Lust und Laune, zum Beispiel mit dem Edelstein Zirkonia. Nachdem der Ring über Nacht schließlich trocknet, kommt er in einen kleinen Ofen, wo er bei 800 Grad Celsius gebrannt wird.

Zwar stellt Hain hauptsächlich Ringe her, in ihren Händen entstehen aber auch andere Schmuckstücke. „Zum Beispiel habe ich einem guten Freund zur Geburt seines Kindes Manschettenknöpfe mit dem Fußabdruck des Babys geschenkt", erzählt Hain, die ihr Wissen in kleinen Workshops weitergibt (150 Euro

Person inkl. Material). „Hier ist es mir wichtig, nicht nur die Technik weiterzugeben, sondern zu vermitteln, dass das Schmuckstück etwas mit der Trägerin zu tun haben soll."



Die Perlenmacherin



Kirchberg — Brigitte Wurzenrainers Arbeitsplatz ist fast 1000 Grad heiß. Wenn die 52-Jährige bunte Glasstäbe in die Flamme eines Zweigasbrenners hält, dann fliegen bei ihr auch schon mal kleine Scherben durch die Luft. Gerade in den ersten Jahren gab es immer mal eine Brandblase und auch die Arbeitskleidung hatte so manches Loch. Mittlerweile sind diese Zwischenfälle aber überschaubar geworden.

Die bunten Glasstäbe bezieht die Kirchbergerin von verschiedenen Glashütten, darunter Moretti. Daraus macht die Glaskunsthandwerkerin in einem ehemaligen Kinderzimmer bunte Glasperlen für Halsketten, Armbänder und Ohrringe. „Für eine Perle brauche ich 20 Minuten bis eineinhalb Stunden, das hängt von der Technik und der Perle ab."

Anschließend kommt die Perle in einen Kühlofen. „Die Temperatur muss langsam sinken, sonst springt das Glas."

Ihre Schmuckstücke verkauft die Kirchbergerin u. a. auf Märkten im Bezirk, zum Beispiel auf dem „Schau Zuichi Markt" in Westendorf. Davon leben könne sie zwar nicht, „aber es macht mir großen Spaß", sagt Wurzenrainer, die eine Pension leitet. Am meisten faszinieren sie die unendlichen Möglichkeiten mit Farben und Formen. Auch Anhänger in Form einer Katze oder Zettelhalter mit gläsernem „Cupcake" entstehen in Wurzenrainers kleiner Werkstatt.

„Kuhle" Designerin



Kirchberg — Basteln, das war schon immer die Leidenschaft von Monika Gutensohn. Vor ein paar Jahren, als sich die damalige Verkäuferin beruflich umorientieren wollte, entschied sie sich für eine Karriere als Schmuckdesignerin. „Als Erstes habe ich Armbänder gemacht, weil ich sie selber gerne trage", erinnert sich die Kirchbergerin. Dabei versuchte sie immer etwas zu schaffen, das die Menschen nicht sofort in jedem Geschäft finden. „So kam ich auf die Idee, Armbänder mit Kuhfell zu verzieren."

Besonders stolz ist Guttensohn auf das „Herz der Alpen", ein von ihr kreiertes Armband mit einem Herz aus silbernem Draht und Perlen. „Jedes Schmuckstück wird mit viel Hingabe gemacht."

Und mit viel Liebe zum Detail. So bastelte Gutensohn vor einiger Zeit eine besondere Handyhülle. „Eine Frau kam zu mir, die mit dem bekannten Bergsteiger Peter Habeler auf dem Gloßglockner war. Auf dem Gipfel machte sie ein Foto. Dieses Foto wollte sie auf der Handyhülle haben", erzählt Gutensohn. Eine andere Kundin wollte ein altes Leinenkleid und eine Lederhose, die ihr viel zu groß war, nicht wegschmeißen. „Daraus habe ich eine Tasche gemacht." Und eine Schmuckliebhaberin wollte einen kleinen Stein, den sie beim Spazierengehen gefunden hat und der ihr gut gefällt, als Ring tragen.

Ihre Werke, darunter auch Mützen und Schals, verkauft Gutensohn u. a. auf dem St. Johanner Wochenmarkt am 12. Mai, 30. Juni und 14. Juli.