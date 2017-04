Von Matthias Reichle

Prutz – Ein erster Schritt ist getan. Am Montag feierte die Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH die Rohbaufertigstellung des Krafthauses in Prutz – die TT berichtete. Das neue Konsortium, bestehend aus Strabag AG, Jäger Bau und Hinteregger, hat die Baustelle mit Jahresanfang von Hochtief übernommen und liegt bei diesem Baulos im Zeitplan, auch die Arbeiten am Unterwasserkanal sollen Ende des Jahres termingerecht abgeschlossen werden, kündigte man an.

Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser erklärte wohl, „dass nicht alle Projektteile so gut laufen“. Beim Vortrieb des 23,2 Kilometer langen Triebwasserstollens kam es in der Vergangenheit immer wieder zu massiven Problemen.

Laut Projektleiter Klaus Schretter hat man beim Südvortrieb inzwischen 2078 Meter geschafft, im Nordvortrieb 1641 Meter. Die beiden Tunnelbohrmaschinen gingen im Herbst 2016, nach Problemen während des Sommers, erneut außer Betrieb – die eine hatte sich im Berg festgefressen, bei beiden mussten außerdem Hydraulikzylinder ausgebaut und instand gesetzt werden. Jene Fräse, die Richtung Süden unterwegs ist, hat ihre Arbeit Ende März wieder aufnehmen können. Jene Richtung Norden wird derzeit noch saniert. Ent­strasser und Schretter nehmen an, dass sie Mitte Juni wieder einsatzbereit ist.

Wollte man das Kraftwerk anfangs noch 2018 in Betrieb nehmen, spricht Entstrasser nun von Mitte 2020 – wegen der schlechten Geologie, aber auch wegen größerer Probleme beim Kraftwerkswehr im Schweizer Ovella.

„Man kann in den Berg nicht hineinsehen“, erklärt Schretter. Für ihn ist die Geologie durchaus beherrschbar: „Das war auch das Argument der Vorgängerfirma.“ Die Maschinen wurden nun adaptiert, die Baulogistik verändert, um die Abläufe besser zu koordinieren.

Wie wird sich das auf die Kosten auswirken, die bisher mit 461 Mio. Euro beziffert wurden? „Die Kostenschätzungen sind derzeit in Überarbeitung“, so Ent­strasser – Anfang Mai sollen sie auf dem Tisch liegen.

Auch beim Krafthaus waren die Bedingungen nicht optimal, wie Johann Lienbacher für die ausführenden Firmen bei der Firstfeier betonte. „Ab zehn Metern gab es massive Blocklagen.“ Man habe dem Bauherrn in dieser Frage jedoch ein Rundum-sorglos-Paket anbieten können. In weiterer Folge wird das Krafthaus nun aufgeschüttet.

Eine Erleichterung soll es für die Anrainerbevölkerung geben. „Für sie wird der Geh- und Radweg ab Anfang Mai nach der rund zweimonatigen Sperre und der Umleitung auf die alte Landesstraße wieder benutzbar“, kündigt Schretter an.