Wörgl – Freudentag für die 14 Mitarbeiter am ÖAMTC-Stützpunkt in Wörgl: Gestern konnte das neue Gebäude offiziell in Betrieb genommen werden. In rund einem Jahr Bauzeit entstand ein modernes Haus. Etwa 3,5 Mio. Euro investierte der Autofahrerclub in den Bau. Die Bauzeit war eine Herausforderung für das Team um Stützpunktleiter Bernhard Rendl. Musste doch der Betrieb die ganze Zeit weiterlaufen. Und der hatte es in sich, wie ÖAMTC-Landespräsident Walter Heel berichtete. 11.600 technische Leistungen, an die 5000 Pickerlüberprüfungen und 5360 stationäre Pannenhilfen seien im Vorjahr zu meistern gewesen. Dazu kamen noch die Anforderungen zur Pannenhilfe. Dafür stehen jetzt 670 Quadratmeter zur Verfügung, auf denen sich vier Prüfspuren, ein großer und freundlicher Kundenraum sowie moderne Sozialräume für die Mitarbeiter befinden.

Wie wichtig der Wörgler Stützpunkt ist, zeigen nicht nur die Anwesenheit des ÖAMTC-Gesamtpräsidenten Werner Kraus bei der Feier, sondern auch die Zahlen: Rund 10.700 Mitglieder sind in Wörgl gemeldet. Insgesamt hat der ÖAMTC in Tirol über 210.000 Mitglieder, bundesweit sind es 2,1 Mio. (wo)