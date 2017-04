Schwechat – Die AUA-Konzernmutter Lufthansa erwirtschaftet im saisonal schwachen Winterquartal erstmals seit Jahren schwarze Zahlen. Im ersten Quartal sei ein Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) von 25 Mio. Euro erzielt worden, nach einem Verlust von 53 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Grund sind gute Geschäfte in den Sparten Technik und bei der Fracht-Tochter.

Der Konzernumsatz stieg um 11 Prozent auf 7,69 Mrd. Euro. Analysten hatten bei Erlösen von 7,49 Mrd. Euro mit einem Betriebsverlust von 26,6 Mio. Euro gerechnet. Airlines fahren im reiseschwachen Jahresauftaktquartal meist rote Zahlen ein - Geld wird in der Regel erst in der Hochsaison im Sommer verdient. An der Prognose für das Gesamtjahr hält Konzernchef Carsten Spohr fest: Das bereinigte Ebit dürfte 2017 leicht unter dem Wert des Vorjahres von 1,75 Mrd. Euro liegen. (APA/Reuters)