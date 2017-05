Innsbruck – Die ÖBB wollen im Sommer mehr Tiroler an die Strände von Rimini, Cesenatico und Co. bringen. Nachdem die Verbindung im Sommer 2016 nach zehnjähriger Unterbrechung neu aufgenommen wurde, erwartet ÖBB-Regionalchef Rene Zumtobel heuer Zuwächse auf der Strecke. Verkehren werden die Züge von ÖBB und Deutscher Bahn zwischen München und Rimini von 2. Juni bis 10. September. Neu hinzu kommt ein Stopp in Cesena, das im Hinterland von Rimini liegt. Ein Eurocity fährt jeweils freitags und samstags hin und samstags und sonntags retour.

Wie viele Landsleute im vergangenen Sommer per Bahn in die Italienferien gereist sind, lasse sich nicht sagen, erklärte Zumtobel. Aber auf dem zusätzlichen Teilstück zwischen Bologna und Rimini seien in Summe 10.000 Passagiere unterwegs gewesen – wobei aber nicht alle Urlauber waren. Die Fahrt von Tirol ans Meer dauert sechs bis sieben Stunden.

Die Emilia Romagna will ihrerseits vermehrt Tiroler anlocken. Eine Delegation aus der Region um Rimini rührte gestern in Innsbruck die Werbetrommel. Wer direkt bei einem der Hotels buche und ein bzw. zwei Wochen bleibe, bekomme die Fahrtkosten teilweise oder ganz erstattet, hieß es. Das 2.-Klasse-Ticket kostet zwischen 29 und 73 Euro pro Strecke.

ÖBB und Deutsche Bahn werden im Sommer auch die Verbindung nach Venedig erneut auflegen. Die Bahnkonzerne fahren täglich mit zehn Zügen und 5000 Sitzplätzen pro Richtung nach Italien. Das Jahr 2016 brachte den Unternehmen erstmals seit dem Start ihrer Italien-Kooperation im Jahr 2009 ein Minus ein, sagte Zumtobel der TT. Absolute Fahrgastzahlen wollte er mit Verweis auf den Wettbewerb nicht nennen. Aber das Geschäft sei durch die Flüchtlingssituation samt Kontrollen sowie von Sicherheitsbedenken belastet worden. Heuer hoffe man, den Rückgang wieder aufzuholen, sagte Zumtobel. (wer)