Innsbruck, Wien – Investor Markus Schafferer und seine Innsbrucker Pema-Gruppe werden im Auftrag der Eigentümer-Familie Koch den alten Standort der Bank-Austria-Zentrale im ersten Wiener Bezirk vermarkten und diese Immobilie entwickeln. Das teilte die Pema heute Früh mit. Das Gebäude wird frei, wenn die Bank Austria Ende des Jahres in ihre neue Heimat im „Austria Campus“ umzieht – den baut Benko gerade im zweiten Bezirk.

Was die Pema mit der denkmalgeschützten Immobilie beim Schottentor machen wird, ist noch völlig offen. „Möglich“ seien sowohl Büros, ein Hotel, ein Handelszentrum oder auch Wohnungen, hieß es. Derzeit würden Gespräche geführt und Konzepte geprüft beziehungsweise erarbeitet. Eigentümervertreter Herbert Koch wünscht sich eine „sowohl wirtschaftlich sinnvolle als auch architektonisch wertvolle Lösung“ für den Standort. Was die Pema mit diesem Geschäft verdient, dazu machten Schafferer und Koch keine Angaben. Der frühere Eigentümer des Kika- und Leiner-Konzerns gehörte bereits zu den privaten Investoren der Pema-Gruppe. Man arbeite seit vielen Jahren erfolgreich bei mehreren Projekten zusammen, erklärte Koch heute.

Haus mit bewegter Geschichte

Das Gebäude selbst hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Entstanden ist das „Haus am Schottentor“ von 1910 bis 1912 als Hauptgebäude für den Wiener Bankverein. Es gelte mit seinen 26.000 Quadratmetern auf sechs Stockwerken und drei Kellerebenen als „sezessionistisch-neoklassizistisches Juwel der Stadt“, so die Pema. Im Jahr 2014 wurde der Verkauf der Bank-Austria-Zentrale an den Investor Ronny Pecik und die Unternehmerfamilie Koch fixiert. Der Verkauf soll damals Medienberichten zufolge 135 Mio. Euro eingespielt haben. Seitdem ist die Bank an ihrem Firmensitz in der Inneren Stadt nur noch Mieter. Im Sommer 2015 stieg Pecik dann aus, seither ist das Gebäude im Alleineigentum der Koch-Familienstiftungen.

Die zukünftige Österreich-Zentrale der UniCredit-Tochter wird gerade beim Praterstern im zweiten Bezirk gebaut. Eigentümerin dieses neuen „Austria Campus“ ist der Tiroler René Benko mit seiner Signa Holding. Bis Ende 2018 soll der neue Bürokomplex fertig werden.

Ursprünglich im Besitz der ÖBB, übernahm die Signa den Standort Ende 2014 von der Bank Austria. Auch bei diesem Geschäft war zu Beginn noch Ronny Pecik mit an Bord gewesen. Laut Signa werden insgesamt rund 500 Mio. Euro in den „Austria Campus“ investiert. Die Bank Austria soll dort demnächst Büros auf etwa 100.000 Quadratmetern beziehen. (wer)