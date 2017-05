Toyota – Der japanische Autokonzern Toyota stellt sich auf schwierige Zeiten ein. Der weltweit zweitgrößte Autohersteller nach VW rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Rückgang beim operativen Gewinn von 20 Prozent auf umgerechnet 12,91 Mrd. Euro. Ein voraussichtlich stagnierender Absatz und zugleich höhere Vertriebsausgaben dürften das Unternehmen bremsen, so das Management am Mittwoch.

Die Gewinnprognose liegt deutlich unter den bisherigen Schätzungen der Analysten. Vor allem in Nordamerika – dem wichtigsten Markt für Toyota – bekommt der Konzern Gegenwind zu spüren. Hier wird mit einem leichten Absatzrückgang gerechnet. Insgesamt will die Toyota-Gruppe im Geschäftsjahr bis Ende März 2018 10,25 Millionen Fahrzeuge verkaufen und damit in etwa so viel wie zuletzt.

In den USA hatte es im April bereits den zweiten Monat in Folge einen Absatzrückgang für die Autoindustrie gegeben. Viele Experten befürchten deswegen, dass die Anbieter Kunden bald mit noch größeren Rabatten locken könnten, was zulasten der Gewinnmargen gehen würde. 2016 hatte es auf dem US-Markt für die Branche noch einen Rekordabsatz gegeben. (APA, Reuters)