Kitzbühel – Der Kitzbühler Sportmode-Hersteller Sport­alm ist im Vorjahr gewachsen und peilt auch heuer ein Plus an. Der Umsatz sei 2016 von 51 auf 53 Millionen Euro gestiegen, erklärte das Unternehmen gegenüber der TT. Der Gewinn sei „gleich gut“ geblieben. Im Jahr zuvor hatte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit laut Bilanz auf 2,3 Mio. Euro belaufen. Das heimische Luxus-Label ist damit heute insgesamt kleiner als es noch vor ein paar Jahren war – 2013 belief sich der Umsatz auf rund 63 Mio. Euro, auch die Zahl der Mitarbeiter war damals höher. Schwierigkeiten hatte dem Unternehmen in den vergangenen Jahren das Russland-Geschäft wegen der Sanktionen beschert. Seit 2015 gehe es aber wieder bergauf, hieß es zuletzt.

Die Eigenkapitalquote stieg laut dem Unternehmen im Vorjahr erstmals über 70 Prozent. 68 Prozent waren es laut Bilanz im Jahr zuvor. Für 2017 werde eine Steigerung des Gesamtumsatzes von fünf bis sieben Prozent erwartet, teilte die Eigentümerfamilie Ehrlich auf Anfrage der TT mit.

Bei der Skimode habe man den Verkauf für Herbst und Winter 2017/18 mit einem Plus von 18 Prozent abschließen können, erklärte das Unternehmen. Besonders in Österreich, der Schweiz und – trotz Sanktionen – auch in Russland laufen die Geschäfte mit der Skimode demnach gut. Auch in der Mode-Sparte habe es zuletzt ein Auftragsplus von 14 Prozent gegeben. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Tracht und Golf vertreten, zur Entwicklung dort machte Sportalm keine Angaben.

Seit 1980 im Besitz der Familie Ehrlich, wird das Unternehmen von Seniorchef Wilhelm Ehrlich sowie seinen Töchtern Ulli und Christina Ehrlich geführt. Der Mitarbeiterstand ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Bei seiner Produktion in Bulgarien beschäftigt Sportalm aktuell rund 600 Mitarbeiter. Dort waren es vor vier Jahren noch 880 Jobs. In der Zentrale in Kitzbühel gibt es aktuell 160 Beschäftigte. 2013 waren es auch hier noch um rund 20 Köpfe mehr gewesen. In Tirol entsteht die Skikollektion im hauseigenen Entwicklungslabor.

Sportalm hat derzeit 23 Geschäfte und wird bei rund 1200 Händlern in 21 Ländern verkauft. 2014 war das Unternehmen in Kitzbühel in sein neues Hauptquartier eingezogen, das für sechs Mio. Euro errichtet worden war. Wie aus der Bilanz 2015/16 zu entnehmen ist, hat das Land Tirol die Erweiterung und den Umbau des Fabrikgebäudes damals mit 200.000 Euro subventioniert, die Gemeinde förderte die Realisierung mit rund 58.000 Euro. (wer)